МЧС России увеличит свою группировку в Нагорном Карабахе
МЧС России расширит свою группировку в Нагорном Карабахе и направит туда психологов, сообщил руководитель департамента международной деятельности службы Владимир Соловьев.
«Будет происходить наращивание группировки. Психологов планируется направить, психологи будут работать», — цитирует ТАСС Соловьева.
Ранее президент России Владимир Путин поручил создать центр гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, который, в частности, займется возвращением беженцев, координацией гуманитарной помощи, а также будет помогать властям Азербайджана и Армении, если они будут нуждаться в помощи.
9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Путина подписали соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 г. Согласно документу, в зону конфликта была направлена российская миротворческая миссия, а Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Под контролем Баку, согласно соглашению, остается юг Карабаха и город Шуша.