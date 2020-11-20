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МЧС России увеличит свою группировку в Нагорном Карабахе

Ведомости

МЧС России расширит свою группировку в Нагорном Карабахе и направит туда психологов, сообщил руководитель департамента международной деятельности службы Владимир Соловьев.

«Будет происходить наращивание группировки. Психологов планируется направить, психологи будут работать», — цитирует ТАСС Соловьева.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать центр гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, который, в частности, займется возвращением беженцев, координацией гуманитарной помощи, а также будет помогать властям Азербайджана и Армении, если они будут нуждаться в помощи.

9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Путина подписали соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 г. Согласно документу, в зону конфликта была направлена российская миротворческая миссия, а Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Под контролем Баку, согласно соглашению, остается юг Карабаха и город Шуша.

Ранее по теме: Путин оценил важность урегулирования конфликта в Карабахе для России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных