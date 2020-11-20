МЧС России увеличит свою группировку в Нагорном Карабахе

9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Путина подписали соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 г. Согласно документу, в зону конфликта была направлена российская миротворческая миссия, а Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Под контролем Баку, согласно соглашению, остается юг Карабаха и город Шуша.