Путин оценил важность урегулирования конфликта в Карабахе для России
Урегулирование таких конфликтов, как в Нагорном Карабахе, представляет особую ценность для России, в частности, с точки зрения внутренней безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, передает пресс-служба Кремля.
«Нас связывают с этим республиками многовековые без всякого преувеличения связи. Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи, и представляет очень большой интерес с точки зрения внутренней безопасности, с точки зрения политики. Направление СНГ для России является приоритетным по внешней политике, это очевидная вещь для всех», — сказал президент, отметив, что это очень важно и с экономической точки зрения.
Ранее Путин подписал указ о реализации мер, направленных на поддержание мирной обстановки на территории Нагорного Карабаха, где с 27 сентября происходили боевые действия между Азербайджаном и Арменией. В зону конфликта была направлена российская миротворческая миссия после подписания 9 ноября соглашения между конфликтующими сторонами о прекращении боевых действий. Также Путин поручил ФСБ контролировать обеспечение Арменией беспрепятственного транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой.
Прекращение огня в Нагорном Карабахе наступило с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Под контролем Баку, согласно соглашению, остается юг Карабаха и город Шуша.