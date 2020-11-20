Путин оценил важность урегулирования конфликта в Карабахе для России

«Нас связывают с этим республиками многовековые без всякого преувеличения связи. Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи, и представляет очень большой интерес с точки зрения внутренней безопасности, с точки зрения политики. Направление СНГ для России является приоритетным по внешней политике, это очевидная вещь для всех», — сказал президент, отметив, что это очень важно и с экономической точки зрения.