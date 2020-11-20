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Путин оценил важность урегулирования конфликта в Карабахе для России

Ведомости

Урегулирование таких конфликтов, как в Нагорном Карабахе, представляет особую ценность для России, в частности, с точки зрения внутренней безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, передает пресс-служба Кремля.

«Нас связывают с этим республиками многовековые без всякого преувеличения связи. Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи, и представляет очень большой интерес с точки зрения внутренней безопасности, с точки зрения политики. Направление СНГ для России является приоритетным по внешней политике, это очевидная вещь для всех», — сказал президент, отметив, что это очень важно и с экономической точки зрения.

Ранее Путин подписал указ о реализации мер, направленных на поддержание мирной обстановки на территории Нагорного Карабаха, где с 27 сентября происходили боевые действия между Азербайджаном и Арменией. В зону конфликта была направлена российская миротворческая миссия после подписания 9 ноября соглашения между конфликтующими сторонами о прекращении боевых действий. Также Путин поручил ФСБ контролировать обеспечение Арменией беспрепятственного транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой.

Прекращение огня в Нагорном Карабахе наступило с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Под контролем Баку, согласно соглашению, остается юг Карабаха и город Шуша.

Ранее по теме: Путин подписал указ о поддержании мира в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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