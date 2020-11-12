Путин подписал указ о поддержании мира в Карабахе
Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации мер, направленных на поддержание мирной обстановки на территории Нагорного Карабаха, где ранее с 27 сентября происходили боевые действия между Азербайджаном и Арменией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов и вступает в силу со дня его подписания.
«Развернуть миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора», — сказано в документе.
Как было анонсировано ранее, миротворческий контингент будет включать в себя до 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Они будут отправлены туда на пять лет, срок их пребывания там будет автоматически продлеваться на тот же период в дальнейшем, если за полгода Азербайджан или Армения не заявят о решении прекратить соблюдение договоренностей. При этом Минобороны России поручено не реже двух раз в год производить замену личного состава миротворцев, а замену военной техники — по мере технической необходимости.
Также данным указом президент поручил ФСБ контролировать обеспечение Арменией беспрепятственного транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой, а правительству России — финансировать расходы на все обозначенные в документе нужды.
9 ноября лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при содействии Путина договорились о прекращении огня и всех военных действий в Карабахе с 10 ноября 2020 г. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку останется юг Карабаха и город Шуша.
Соглашение было достигнуто спустя полтора месяца боевых действий на территории Карабаха, начавшихся 27 сентября. Азербайджан добивался прекращения «армянской оккупации» территории, юридически принадлежащей ему со времен СССР, но исторически населенной армянами. После заключения соглашения в Армении начались протесты. Участники акций от Пашиняна уйти в отставку и потребовали денонсировать договоренность.