Путин подписал указ о поддержании мира в Карабахе

Как было анонсировано ранее, миротворческий контингент будет включать в себя до 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Они будут отправлены туда на пять лет, срок их пребывания там будет автоматически продлеваться на тот же период в дальнейшем, если за полгода Азербайджан или Армения не заявят о решении прекратить соблюдение договоренностей. При этом Минобороны России поручено не реже двух раз в год производить замену личного состава миротворцев, а замену военной техники — по мере технической необходимости.