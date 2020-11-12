В Ереване задержаны десять представителей армянской оппозиции

Массовые акции протеста в Ереване, организованные оппозицией, начались после того, как премьер-министром Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе при посредничестве президента России Владимира Путина. Армения обязалась вывести с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. За осуществлением этих договоренностей будут следить почти 2000 российских миротворцев, первые из которых начали прибывать в Карабах 11 ноября.