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В Ереване задержаны десять представителей армянской оппозиции

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Десять представителей оппозиции Армении, включая главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна, задержали в Ереване по факту организации незаконных митингов во время военного положения. Об этом сообщает Специальная следственная служба страны.

«Высокопоставленные должностные лица Республики Армении (РА), а также другие лица были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в Специальной следственной службе РА по факту организации и проведения митингов другими лицами с нарушением закона», — говорится в сообщении.

Кроме Царукяна и Сагателяна Службой национальной безопасности Армении задержан ее бывший глава, лидер партии «Отечество» Артур Ванецян, а также другие армянские политики. Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 225 (массовые беспорядки) и 307 (публичные призывы к захвату власти) УК Армении.

Массовые акции протеста в Ереване, организованные оппозицией, начались после того, как премьер-министром Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе при посредничестве президента России Владимира Путина. Армения обязалась вывести с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. За осуществлением этих договоренностей будут следить почти 2000 российских миротворцев, первые из которых начали прибывать в Карабах 11 ноября.

Армянская оппозиция считает данные договоренности «предательством Арцаха (Нагорного Карабаха. — прим. ред.)» и настаивает на отказе от их выполнения. Она призвала Пашиняна и правительство уйти в отставку, организовала Комитет национального спасения и выступила с идеей сформировать временное правительство. 11 ноября действующему премьеру был предъявлен ультиматум с требованием добровольно уйти в отставку. Однако внеочередное заседание парламента Армении, на котором должен был быть рассмотрен вопрос об отставке главы правительства, не состоялось из-за отсутствия кворума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных