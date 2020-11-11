Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Внеочередное заседание парламента Армении для отставки Пашиняна не состоялось

Ведомости

Внеочередное заседание парламента Армении, на котором должен был быть рассмотрен вопрос об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, не состоялось из-за отсутствия кворума: от правящей фракции на него явилась только вице-спикер, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оппозиционного депутата Наиру Зограбян.

«На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание», — сказала Зограбян.

Как уточняет Sputnik Армения, оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» собрали только 33 подписи для того, чтобы поднять вопрос о внеочередном заседании парламента, а чтобы на заседании можно было бы принято то или иное решение, потребуется 67 голосов депутатов.

Ранее сегодня оппозиция Армении объявила о формировании Комитета национального спасения, потребовала отставки Пашиняна и формирования временного правительства страны. По словам представителя оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна, эти действия дадут шанс «спасти Арцах» (Нагорный Карабах).

Сами протесты в Ереване начались из-за соглашения с Азербайджаном о прекращении войны в Карабахе. Эти договоренности были достигнуты при посредничестве президента РФ Владимира Путина и предполагают вывод армянских войск с территории конфликта, передачу непризнанной республикой Нагорный Карабах Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов. Помимо этого, под контролем Баку окажется юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор.

Оппозиция Армении назвали это соглашение «предательством Арцаха».

Ранее по теме: Оппозиция Армении потребовала от Пашиняна уйти в отставку до полуночи

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных