Внеочередное заседание парламента Армении для отставки Пашиняна не состоялось

Сами протесты в Ереване начались из-за соглашения с Азербайджаном о прекращении войны в Карабахе. Эти договоренности были достигнуты при посредничестве президента РФ Владимира Путина и предполагают вывод армянских войск с территории конфликта, передачу непризнанной республикой Нагорный Карабах Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов. Помимо этого, под контролем Баку окажется юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор.