Внеочередное заседание парламента Армении для отставки Пашиняна не состоялось
Внеочередное заседание парламента Армении, на котором должен был быть рассмотрен вопрос об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, не состоялось из-за отсутствия кворума: от правящей фракции на него явилась только вице-спикер, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оппозиционного депутата Наиру Зограбян.
«На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание», — сказала Зограбян.
Как уточняет Sputnik Армения, оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» собрали только 33 подписи для того, чтобы поднять вопрос о внеочередном заседании парламента, а чтобы на заседании можно было бы принято то или иное решение, потребуется 67 голосов депутатов.
Ранее сегодня оппозиция Армении объявила о формировании Комитета национального спасения, потребовала отставки Пашиняна и формирования временного правительства страны. По словам представителя оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна, эти действия дадут шанс «спасти Арцах» (Нагорный Карабах).
Сами протесты в Ереване начались из-за соглашения с Азербайджаном о прекращении войны в Карабахе. Эти договоренности были достигнуты при посредничестве президента РФ Владимира Путина и предполагают вывод армянских войск с территории конфликта, передачу непризнанной республикой Нагорный Карабах Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов. Помимо этого, под контролем Баку окажется юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор.
Оппозиция Армении назвали это соглашение «предательством Арцаха».