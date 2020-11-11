Оппозиция Армении потребовала от Пашиняна уйти в отставку до полуночи

Массовые протесты в центре Еревана начались после того, как Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заключили соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договоренности достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина. По ним Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Оппозиция Армении называет это соглашение «предательством Арцаха».