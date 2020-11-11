Оппозиция Армении потребовала от Пашиняна уйти в отставку до полуночи
Митингующие в центре Еревана дали премьер-министру Армении Николу Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки после того, как тот заключил соглашение об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе с уступкой территорий Азербайджану и выводом армянских войск из региона.
«Предлагаем следующий вариант: сегодня до 24:00 даем Пашиняну время для отставки и до 24:00 время для проведения заседания парламента», — заявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян (цитата по «Интерфакс»). По его словам, если этого не будет сделано, с 12 ноября оппозиция начнет процесс «устранения Пашиняна и его политической команды от власти».
Вице-премьер Армении Эдуард Агаджанян, в свою очередь, написал в своем Facebook, что правительство страны «не позволит преступным группам захватить власть и будет использовать все средства, определенные законом, для достижения этой цели».
Ранее сегодня оппозиция Армении объявила о формировании Комитета национального спасения, потребовала отставки Пашиняна и формирования временного правительства страны. По словам представителя «Дашнакцутюн» Сагателяна, эти действия дадут шанс «спасти Арцах» (нагорный Карабах).
Массовые протесты в центре Еревана начались после того, как Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заключили соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договоренности достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина. По ним Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Оппозиция Армении называет это соглашение «предательством Арцаха».
За выполнением соглашения о прекращении огня на линии разграничения, а также за безопасностью транспортного сообщения по Лачинскому коридору, будет следить российский миротворческий контингент из 2 000 человек, вооруженных стрелковым оружием, бронетранспортерами и специальной техникой.