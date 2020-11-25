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Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха

Ведомости

Подразделения азербайджанской армии вошли в Кельбаджарский район, который ранее находился под контролем Нагорного Карабаха, сообщило минобороны Азербайджана в своем аккаунте в Twitter. 

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, 25 ноября подразделения азербайджанской армии вошли в Кельбаджарский район», — говорится в сообщении. 

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о полном переходе под контроль страны Агдамского района, который ранее занимали формирования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Бои между Арменией, поддерживаемой ей НКР и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха продолжались с 27 сентября до 10 ноября. Соглашение об урегулировании конфликта было заключено 9 ноября. Согласно договоренностям, стороны обменялись пленными и телами погибших. Ереван пообещал вывести все свои войска из региона к декабрю.

Из соглашения следует, что пять районов, занятые к 1994 г. НКР, перейдут под контроль Баку, в том числе Лачинский, связывающий Карабах с Арменией. В саму зону конфликта вводятся российские миротворцы, которые будут контролировать режим соблюдения огня и безопасный транспортный коридор через Лачинский район, связывающий оставшиеся под контролем НКР территории с Ереваном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных