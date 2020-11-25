Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха

Из соглашения следует, что пять районов, занятые к 1994 г. НКР, перейдут под контроль Баку, в том числе Лачинский, связывающий Карабах с Арменией. В саму зону конфликта вводятся российские миротворцы, которые будут контролировать режим соблюдения огня и безопасный транспортный коридор через Лачинский район, связывающий оставшиеся под контролем НКР территории с Ереваном.