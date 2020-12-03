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Израиль близок к четвертым с начала 2019 года досрочным выборам

Правящая коалиция разваливается из-за бюджета
Глеб Мишутин
Ariel Schalit / AP

Парламент Израиля (кнессет) принял 2 декабря в предварительном чтении законопроект о своем досрочном роспуске. Такое предложение было внесено в кнессет лидером израильской оппозиции, председателем партии «Еш атид» Яиром Лапидом. По данным Times of Israel, из 120 депутатов за роспуск кнессета проголосовал 61, против – 54. Четверо парламентариев от арабской партии «Ра’ам» от голосования воздержались. Теперь законопроект, как отмечает государственное израильское радио Kan, должны принять еще в трех чтениях и согласовать в нескольких парламентских комиссиях. Когда эти процедуры завершатся в конце декабря, законодатели назначат новые выборы – уже четвертые за два года – и парламент будет распущен. Новые выборы пройдут в период с марта по июнь 2021 г.

За день до предварительного принятия законопроекта основной партнер премьера Биньямина Нетаньяху – министр обороны Израиля и председатель партии «Кахоль-лаван» Бени Ганц заявил, что будет голосовать за роспуск кнессета. Как пишет Times of Israel, Ганц обвинил Нетаньяху в умышленном срыве сроков утверждения бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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