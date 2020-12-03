Израиль близок к четвертым с начала 2019 года досрочным выборам

Парламент Израиля (кнессет) принял 2 декабря в предварительном чтении законопроект о своем досрочном роспуске. Такое предложение было внесено в кнессет лидером израильской оппозиции, председателем партии «Еш атид» Яиром Лапидом. По данным Times of Israel, из 120 депутатов за роспуск кнессета проголосовал 61, против – 54. Четверо парламентариев от арабской партии «Ра’ам» от голосования воздержались. Теперь законопроект, как отмечает государственное израильское радио Kan, должны принять еще в трех чтениях и согласовать в нескольких парламентских комиссиях. Когда эти процедуры завершатся в конце декабря, законодатели назначат новые выборы – уже четвертые за два года – и парламент будет распущен. Новые выборы пройдут в период с марта по июнь 2021 г.