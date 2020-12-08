Государственная защита силовиков будет распространена на имущество

К конфиденциальным данным этих лиц, которые должны быть защищены операторами персональных данных (т. е. всеми организациями, которые ими располагают, включая реестры, органы здравоохранения и соцобеспечения, операторов сотовой связи и т. д.), теперь добавляются и сведения об имуществе лиц, подпавших под госзащиту. Причем меры по защите этих данных могут применяться не только в связи с угрозами в их адрес, но и «при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, имущество и здоровье одновременно с вступлением их в должность, а также в отношении их близких». Решение о закрытии информации принимается по требованию «органа, обеспечивающего безопасность». Кому-либо выдавать упомянутую информацию после такого решения запрещено, за исключением случаев, если данные запрашиваются в установленном порядке по уголовному делу. Кроме того, информацию – декларации об имуществе – надо будет передавать и для антикоррупционных проверок.