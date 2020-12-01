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В Госдуму внесен законопроект о запрете на второе гражданство для госслужащих и силовиков

Эти нормы уже были в действующем законодательстве, говорит эксперт
Елена Мухаметшина
Депутатам Госдумы предстоит ужесточить запреты для госслужащих в области гражданства /Максим Стулов / Ведомости

Владимир Путин внес вечером 30 ноября в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на второе гражданство, подданство и вид на жительство (ВНЖ) для государственных и муниципальных служащих, членов ОНК и уполномоченных по правам человека и по правам детей, сотрудников Росгвардии, СВР, ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, Следственного комитета, прокуратуры и дипломатических работников (а также их супругов). Также запрет устанавливается для председателя Центробанка, губернаторов и депутатов.

Поправки в законодательство вносятся для приведения его в соответствие с измененной Конституцией, куда было добавлено положение о запрете иностранного гражданства для определенных категорий, говорят депутаты и сенаторы. В отношении всех этих лиц и так был запрет на двойное гражданство в действующем законодательстве, сказал заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл – Р» Илья Шуманов: «В законопроект лишь добавили запрет на ВНЖ и подданство в отношении некоторых категорий».

В течение 10 дней после вступления закона в силу государственные и муниципальные служащие должны уведомить о втором гражданстве начальство, причем в течение 20 дней они должны предоставить документы, которые подтверждают их желание прекратить иностранное гражданство. После прекращения иностранного гражданства они должны предоставить также соответствующие документы. Если в течение полугода такие документы не предоставлены, их должны уволить. Однако есть и исключения. В частности, если гражданство не прекращено по не зависящим от человека причинам, в исключительных случаях по решению работодателя человек может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность без доступа к гостайне. В таких же исключительных случаях эти служащие могут продолжать работу или могут быть переведены с их согласия на иные должности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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