В Госдуму внесен законопроект о запрете на второе гражданство для госслужащих и силовиков

В Госдуму внесен законопроект о запрете на второе гражданство для госслужащих и силовиковЭти нормы уже были в действующем законодательстве, говорит эксперт
Владимир Путин внес вечером 30 ноября в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на второе гражданство, подданство и вид на жительство (ВНЖ) для государственных и муниципальных служащих, членов ОНК и уполномоченных по правам человека и по правам детей, сотрудников Росгвардии, СВР, ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, Следственного комитета, прокуратуры и дипломатических работников (а также их супругов). Также запрет устанавливается для председателя Центробанка, губернаторов и депутатов.
Поправки в законодательство вносятся для приведения его в соответствие с измененной Конституцией, куда было добавлено положение о запрете иностранного гражданства для определенных категорий, говорят депутаты и сенаторы. В отношении всех этих лиц и так был запрет на двойное гражданство в действующем законодательстве, сказал заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл – Р» Илья Шуманов: «В законопроект лишь добавили запрет на ВНЖ и подданство в отношении некоторых категорий».
В течение 10 дней после вступления закона в силу государственные и муниципальные служащие должны уведомить о втором гражданстве начальство, причем в течение 20 дней они должны предоставить документы, которые подтверждают их желание прекратить иностранное гражданство. После прекращения иностранного гражданства они должны предоставить также соответствующие документы. Если в течение полугода такие документы не предоставлены, их должны уволить. Однако есть и исключения. В частности, если гражданство не прекращено по не зависящим от человека причинам, в исключительных случаях по решению работодателя человек может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность без доступа к гостайне. В таких же исключительных случаях эти служащие могут продолжать работу или могут быть переведены с их согласия на иные должности.