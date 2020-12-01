В Госдуму внесен законопроект о запрете на второе гражданство для госслужащих и силовиков

В течение 10 дней после вступления закона в силу государственные и муниципальные служащие должны уведомить о втором гражданстве начальство, причем в течение 20 дней они должны предоставить документы, которые подтверждают их желание прекратить иностранное гражданство. После прекращения иностранного гражданства они должны предоставить также соответствующие документы. Если в течение полугода такие документы не предоставлены, их должны уволить. Однако есть и исключения. В частности, если гражданство не прекращено по не зависящим от человека причинам, в исключительных случаях по решению работодателя человек может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность без доступа к гостайне. В таких же исключительных случаях эти служащие могут продолжать работу или могут быть переведены с их согласия на иные должности.