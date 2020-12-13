КПРФ переизберет руководство еще до выборов в Госдуму

КПРФ переизберет руководство еще до выборов в ГосдумуГеннадий Зюганов не нашел оснований для переноса съезда на более поздние времена
Как стало известно «Ведомостям», КПРФ решила провести ротацию в руководстве партии еще до начала кампании по выборам в Госдуму 2021 г. Очередной съезд с этой целью хотели провести в ноябре, уже после выборов депутатов, сказали «Ведомостям» два источника в партии: «Это позволило бы подвести итоги и в соответствии с ними сделать кадровые выводы». О планах проводить ротацию только осенью 2021 г. говорил «Ведомостям» 17 ноября 2020 г. и зампред центрального комитета (ЦК) КПРФ по кадровой и оргработе Юрий Афонин: «В июне [2021 г.] мы выдвинем кандидатов в Госдуму, а очередной съезд, вероятно, будет проведен уже после голосования, осенью».
Очередные съезды по уставу должны созываться решением ЦК КПРФ не реже одного раза в четыре года. В прошлый раз съезд КПРФ, переизбравший ЦК, проходил после думской кампании, 27 мая 2017 г. Собеседники «Ведомостей» в руководстве КПРФ утверждали, что Минюст жестко не ограничивает партии по срокам проведения съезда, допускается «люфт в 3–4 месяца».
Вероятней всего, съезд теперь пройдет в апреле, решение принято после того, как юристы проанализировали возможность переноса съезда на более позднее время, заявил Афонин. Назначить съезд должен очный пленум действующего состава ЦК КПРФ, который может собраться в январе 2021 г. По словам Афонина, «кампания будет напряженной, кандидатов будут пытаться бить»: поэтому решено провести съезд и переизбрать ЦК заранее, чтобы коммунистов не пытались снять с выборов, ссылаясь на то, что съезд назначен нелегитимным составом ЦК.
Проведение очередного съезда весной чревато одним – возможно, в это время более высок риск заболеваемости коронавирусом, чем осенью, но «партия примет все меры для обеспечения безопасности делегатов», сказал Афонин.
Глава юрслужбы ЦК КПРФ Вадим Соловьев заявил, что заключение юристов об оптимальном времени для съезда просил представить председатель ЦК Геннадий Зюганов и юристы рекомендовали провести съезд в мае. По словам источника в ЦК КПРФ, руководству ЦК ранее якобы поступило письмо Минюста о том, что организация очередного съезда после истечения полномочий ЦК в мае 2021 г. вызовет проблемы с выдвижением кандидатов. В Министерстве юстиции не ответили на запрос «Ведомостей» на момент сдачи материала в печать. Афонин и Соловьев сказали, что не консультировались с Минюстом.
Само по себе решение КПРФ подстраховаться вполне логично, сказал политтехнолог, председатель КПСС Андрей Богданов: конкуренты, если останется лазейка в документах, будут подавать иски, оспаривая законность участия кандидатов КПРФ в выборах, если съезд по выдвижению кандидатов будет организован некорректно. «Обычно руководящий орган, в данном случае ЦК, может принять решение о проведении съезда заранее, когда такой руководящий орган еще правомочен, – считает Богданов. – Но есть нюанс: принимать решение о назначении предвыборного съезда необходимо уже после назначения самих выборов, а оно происходит в июне».
Один из членов ЦК считает, что проведение съезда до выборов позволит Зюганову провести зачистку в партии еще на входе в кампанию по выборам депутатов Госдумы.
Пандемия коронавируса может сказаться на числе делегатов, которых будут выдвигать на съезд. В частности, оно будет снижено с обычных 350–400 до полутора раз, хотя это еще будет обсуждаться перед съездом, допустил другой собеседник в КПРФ. При организации очередного съезда количество делегатов определяется числом членов партии, зарегистрированных в конкретной региональной организации, говорит коммунист: снижение общего числа делегатов скажется на количестве делегатов от каждой региональной парторганизации, но пропорционально.
Фиксированная норма представительства – когда от каждого региона, вне зависимости от численности парторганизации, выдвигается фиксированное число делегатов, – никогда с 1993 г. не использовалась в КПРФ при организации очередных съездов, отмечает собеседник «Ведомостей». Если ее ввести, то «в равном весе будут те организации, где мало членов партии и где много». От подобного подхода могут выиграть парторганизации в небольших регионах, вернее, та группа в ЦК, которая их контролирует и будет голосовать именно за такой подход, считает Богданов.