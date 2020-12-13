КПРФ переизберет руководство еще до выборов в Госдуму

Как стало известно «Ведомостям», КПРФ решила провести ротацию в руководстве партии еще до начала кампании по выборам в Госдуму 2021 г. Очередной съезд с этой целью хотели провести в ноябре, уже после выборов депутатов, сказали «Ведомостям» два источника в партии: «Это позволило бы подвести итоги и в соответствии с ними сделать кадровые выводы». О планах проводить ротацию только осенью 2021 г. говорил «Ведомостям» 17 ноября 2020 г. и зампред центрального комитета (ЦК) КПРФ по кадровой и оргработе Юрий Афонин: «В июне [2021 г.] мы выдвинем кандидатов в Госдуму, а очередной съезд, вероятно, будет проведен уже после голосования, осенью».