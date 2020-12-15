ОНФ может попасть под обновленный закон об НКО-иноагентах

ОНФ может попасть под обновленный закон об НКО-иноагентахО такой угрозе заявила глава проекта «Регион заботы» Нюта Федермессер
О том, что движение ОНФ может попасть под действие обновленного законодательства об НКО – иностранных агентах, заявила 15 декабря Нюта Федермессер, которая входит в центральный штаб движения, руководит Центром паллиативной помощи и проектом «Регион заботы».
Обсуждение поправок, которые внесло в Госдуму правительство, прошло 15 декабря в Общественной плате (ОП): они расширяют круг лиц, поступление средств от которых будет грозить причислением к НКО-иноагентам. Сейчас среди таких лиц есть иностранцы и даже российские юрлица, получающие денежные средства и иное имущество из-за рубежа. Этот перечень дополнят юрлицами, бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства. Под бенефициарным владельцем, согласно закону, понимается физлицо, которое прямо или косвенно владеет более 25% компании или может ее контролировать.
«Я не исключаю, что и ОНФ может оказаться «пострадавшим» в результате принятия такого закона, потому что опосредованно иностранные средства есть и у тех компаний, которые в [ОНФ] во время пандемии переводили деньги, – заявила в ОП Федермессер. – Все НКО, которые зарекомендовали себя как эффективные, безусловно, занимаются политической деятельностью». Она добавила, что даже участие работников НКО в работе любых советов при госорганах в качестве экспертов может считаться политической деятельностью, а все крупнейшие фонды опосредованно имеют иностранное финансирование.
В пресс-службе ОНФ на момент сдачи материала в печать не смогли прокомментировать поправки и их угрозу для ОНФ. Сенатор, участник обсуждения Андрей Климов заявил, что не готов обсуждать «конкретные случаи с конкретными реальными фамилиями или структурами».
По мнению Федермессер, поправки нужны власти для того, чтобы «держать НКО за горло и всегда иметь рычаг влияния». Таким образом, «законодательная власть выступает против интересов своих граждан». Председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова заявила на мероприятии, что поправки необходимо изменить так, чтобы решение о присвоении статуса НКО-иноагента принималось только судом, а не Министерством юстиции, как сейчас. Она добавила, что нужно доработать поправки, чтобы убрать из понятия «иностранное финансирование» опосредованную передачу зарубежных средств или вещей. Тополева-Солдунова подчеркнула, что и само понятие политической деятельности должно быть уточнено.
Доработать законопроект, чтобы под его действие не могли попасть научные НКО или культурные проекты, которые получают в том числе иностранное финансирование, а также «программы, в которых участвуют политики других стран», предложила секретарь ОП Лидия Михеева. Также она предложила не включать в законодательство норму, которая запретит сотрудникам «НКО-иноагентов» быть членами общественных советов при госорганах. Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев, комментируя последние инициативы, предложил четко установить в законе, что при упоминании НКО-иноагентов указывать на их статус необходимо будет только в СМИ, но не в социальных сетях. Депутат Василий Пискарев заявил, что готов внести такую правку для устранения неточностей. При этом, по его словам, в Минюсте зарегистрировано более 200 000 НКО, а «иноагентов» – только192.