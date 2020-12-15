ОНФ может попасть под обновленный закон об НКО-иноагентах

Доработать законопроект, чтобы под его действие не могли попасть научные НКО или культурные проекты, которые получают в том числе иностранное финансирование, а также «программы, в которых участвуют политики других стран», предложила секретарь ОП Лидия Михеева. Также она предложила не включать в законодательство норму, которая запретит сотрудникам «НКО-иноагентов» быть членами общественных советов при госорганах. Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев, комментируя последние инициативы, предложил четко установить в законе, что при упоминании НКО-иноагентов указывать на их статус необходимо будет только в СМИ, но не в социальных сетях. Депутат Василий Пискарев заявил, что готов внести такую правку для устранения неточностей. При этом, по его словам, в Минюсте зарегистрировано более 200 000 НКО, а «иноагентов» – только192.