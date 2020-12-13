Для каждого типа иноагентов придумали свою уголовную ответственность

Поправки, которые увеличивают санкции за нарушение законодательства об иноагентах – до пяти лет лишения свободы – внесла 11 декабря группа депутатов и сенаторов. Фактически они предложили новую редакцию ст. 330.1 УК, которая не менялась с момента ее появления в 2012 г. Тогда в России было введено лишь одно понятие: некоммерческой организации (НКО), выполняющей функции иностранного агента (т. е. получающей деньги из-за рубежа и участвующей в политической деятельности). В УК ввели ст. 330.1, предусматривающую санкции за «злостное уклонение от исполнения обязанностей» такой НКО-иноагента, в частности за отказ от предоставления Минюсту документов, «необходимых для включения в реестр НКО, выполняющих функции иноагентов». Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.