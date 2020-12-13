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Для каждого типа иноагентов придумали свою уголовную ответственность

Депутаты и сенаторы предложили ужесточить УК
Константин Гликин
Для каждого типа иноагентов придумали свою уголовную ответственность /PhotoXPress

Поправки, которые увеличивают санкции за нарушение законодательства об иноагентах – до пяти лет лишения свободы – внесла 11 декабря группа депутатов и сенаторов. Фактически они предложили новую редакцию ст. 330.1 УК, которая не менялась с момента ее появления в 2012 г. Тогда в России было введено лишь одно понятие: некоммерческой организации (НКО), выполняющей функции иностранного агента (т. е. получающей деньги из-за рубежа и участвующей в политической деятельности). В УК ввели ст. 330.1, предусматривающую санкции за «злостное уклонение от исполнения обязанностей» такой НКО-иноагента, в частности за отказ от предоставления Минюсту документов, «необходимых для включения в реестр НКО, выполняющих функции иноагентов». Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

Новые поправки в УК учитывают появление новых разновидностей иностранных агентов в российском законодательстве. В частности, уголовную ответственность предлагается ввести за «злостное уклонение» от предоставления документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, если речь идет о незарегистрированной НКО (до двух лет лишения свободы). Аналогичные санкции будут введены для «иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов» (среди них десяток изданий, включая «Голос Америки» и Радио «Свобода»), уголовная ответственность будет наступать только после того, как к ним применили административные санкции по ст. 19.34.1 КоАПа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных