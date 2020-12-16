Депутаты предложили обеспечить жертв репрессий жильем за счет Федерации

Ранее законопроект о жилье для жертв репрессий был разработан правительством, и 26 ноября Дума приняла его в первом чтении. Как пояснила «Ведомостям» Галина Хованская, правительственный закон никак не решал проблему репрессированных и их детей, которые не могли вернуться в места проживания и получить от государства жилье.