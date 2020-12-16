Депутаты предложили обеспечить жертв репрессий жильем за счет Федерации

Депутаты предложили обеспечить жертв репрессий жильем за счет ФедерацииНуждающихся в нем осталось не более 500 семей
Депутаты Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия»), Сергей Шаргунов (КПРФ) и Николай Гончар («Единая Россия») предложили изменить поправки в закон «О реабилитации жертв политических репрессий», передающие финансирование обеспечения жильем жертв политических репрессий в СССР на федеральный уровень. Отдельно такое же предложение внес сенатор Сергей Лукин.
Ранее законопроект о жилье для жертв репрессий был разработан правительством, и 26 ноября Дума приняла его в первом чтении. Как пояснила «Ведомостям» Галина Хованская, правительственный закон никак не решал проблему репрессированных и их детей, которые не могли вернуться в места проживания и получить от государства жилье.
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