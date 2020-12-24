Следующего президента можно будет избрать через интернет

По словам Памфиловой, с учетом возможностей ЦИК и регионов решено, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ), т. е. голосование через интернет, будет использоваться в 2021 г. на выборах в Госдуму, но в 5–7 регионах: «Если раньше я говорила, что их может быть не более 20, то сейчас мы их сократили по целому ряду факторов, параметров». При этом электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в кампанию 2024 г., сказала она (в 2024 г. должны пройти президентские выборы).