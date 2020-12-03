Система выборов перемещается на цифровую платформу

Система выборов перемещается на цифровую платформуЦИК утвердил концепцию технологического развития избирательного процесса
Центризбирком 2 декабря принял за основу концепцию создания новой «цифровой платформы», которая де-факто заменит государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы», позволяющую учитывать списки и считать голоса избирателей. По словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, ЦИК вместе с Минцифры и «Ростелекомом» с конца 2019 г. работал над ее концепцией. Она будет функционировать в 2022 г., некоторые сервисы новой платформы будут применяться уже на выборах в 2021 г.
Член ЦИК Антон Лопатин 1 декабря говорил о сервисах, которые уже работают, к примеру о сервисе по информированию людей о месте их голосования через портал «Госуслуги», удаленном сборе подписей в поддержку кандидатов на том же портале. Замминистра связи и массовых коммуникаций Олег Качанов сказал на заседании ЦИК, что в «рамках цифровой платформы будет сформирован новый регистр данных участников избирательного процесса». В частности, планируется актуализировать цифровые профили участников избирательного процесса, получая данные из разных источников (МВД, загс) и сопоставляя их. По его словам, власти смогут быстро принимать решение о регистрации людей в качестве наблюдателей или членов избирательных комиссий. Будет предусмотрено и электронное свидетельство об аккредитации журналистов. Все это, по его словам, поможет «облегчить жизнь» граждан и избирательных комиссий.
2022 год
год, когда начнет действовать новая версия государственной автоматизированной системы «Выборы»
Фактически речь идет о создании электронных списков избирателей, говорил политконсультант Валентин Бианки. По данным Росстата, в России более 116 млн человек старше 18 лет, по данным ЦИК, в России только более 110 млн избирателей, т. е. около 6 млн граждан по какой-то причине не учитываются и не все они лишены избирательного права (из-за судимости или признания недееспособными), отмечает он. Электронные списки избирателей и участников процесса – первый шаг к тому, чтобы данные ЦИК и «Госуслуг» бились между собой при движении к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), говорит Бианки.
При создании новой цифровой платформы поставлена задача гарантировать право граждан на «экстерриториальное» голосование, сказал Качанов. Концепция, говорит он, подразумевает, что законодательство будет приведено в соответствие с новыми сервисами. Член ЦИК Николай Левичев призвал подумать, в каком виде сохранять ручной подсчет голосов на избирательных участках.
Российская компания «Лаборатория Касперского» уже предложила ЦИК систему ДЭГ, сказали в компании. Разработка называется Polys.ГОСТ, рассказал «Ведомостям» руководитель проекта Александр Сазонов: в Polys предусмотрена серверная составляющая, которая размещается у организатора голосования, и есть интерфейс для избирателя, а также для организатора голосования и для наблюдателя. По словам Сазонова, с помощью блокчейна обеспечивается возможность избирательно проверить правильность учета своего голоса от момента, как он был подан, до окончания голосования и подсчета голосов. Это может сделать только избиратель. Второе, что дает блокчейн, – это автоматизация подсчета голосов. После того как голосование закончилось, происходит расшифровка голосов и их подсчет – этот процесс идет автоматически. Ручное влияние на подсчет голосов исключено, уверяет Сазонов. Сейчас основным оператором проведения онлайн-голосования является «Ростелеком». «Лаборатория Касперского» представляла осенью свою презентацию сотрудникам ЦИК и Ростелекома, подтвердил «Ведомостям» один из участников переговоров. «Но они лишь в общих чертах показали, как работает их алгоритм, отечественная криптография, а не предоставили в ЦИК систему для теста», – отмечает он. Поэтому невозможно «глубоко посмотреть», насколько система позволяет соблюдать нормы законодательства в случае ее внедрения, говорит собеседник. К тому же у самой компании нет мощностей, чтобы обеспечить работу системы ДЭГ, считает собеседник, для этого ей потребовалась бы кооперация.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов