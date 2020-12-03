Система выборов перемещается на цифровую платформу

Российская компания «Лаборатория Касперского» уже предложила ЦИК систему ДЭГ, сказали в компании. Разработка называется Polys.ГОСТ, рассказал «Ведомостям» руководитель проекта Александр Сазонов: в Polys предусмотрена серверная составляющая, которая размещается у организатора голосования, и есть интерфейс для избирателя, а также для организатора голосования и для наблюдателя. По словам Сазонова, с помощью блокчейна обеспечивается возможность избирательно проверить правильность учета своего голоса от момента, как он был подан, до окончания голосования и подсчета голосов. Это может сделать только избиратель. Второе, что дает блокчейн, – это автоматизация подсчета голосов. После того как голосование закончилось, происходит расшифровка голосов и их подсчет – этот процесс идет автоматически. Ручное влияние на подсчет голосов исключено, уверяет Сазонов. Сейчас основным оператором проведения онлайн-голосования является «Ростелеком». «Лаборатория Касперского» представляла осенью свою презентацию сотрудникам ЦИК и Ростелекома, подтвердил «Ведомостям» один из участников переговоров. «Но они лишь в общих чертах показали, как работает их алгоритм, отечественная криптография, а не предоставили в ЦИК систему для теста», – отмечает он. Поэтому невозможно «глубоко посмотреть», насколько система позволяет соблюдать нормы законодательства в случае ее внедрения, говорит собеседник. К тому же у самой компании нет мощностей, чтобы обеспечить работу системы ДЭГ, считает собеседник, для этого ей потребовалась бы кооперация.