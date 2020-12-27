Любовь Соболь накануне выборов стала фигурантом уголовного дела

О том, что против Соболь возбудили уголовное дело, 25 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК). Дома у Соболь провели обыск, изъяли технику, и ее увезли на допрос. В тот же день ее задержали на 48 часов, сообщил директор ФБК Иван Жданов. Вечером 27 декабря она заявила, что вышла из изолятора.