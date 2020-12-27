Любовь Соболь накануне выборов стала фигурантом уголовного дела

Любовь Соболь накануне выборов стала фигурантом уголовного делаСледственный комитет обвинил ее в нарушении неприкосновенности жилища
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь стала подозреваемой по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 2 ст. 139 УК). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных или обязательных работ или лишения свободы на срок до двух лет.
О том, что против Соболь возбудили уголовное дело, 25 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК). Дома у Соболь провели обыск, изъяли технику, и ее увезли на допрос. В тот же день ее задержали на 48 часов, сообщил директор ФБК Иван Жданов. Вечером 27 декабря она заявила, что вышла из изолятора.
В чем обвиняют
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