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Любовь Соболь накануне выборов стала фигурантом уголовного дела

Следственный комитет обвинил ее в нарушении неприкосновенности жилища
Константин Гликин
Артем Геодакян / ТАСС

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь стала подозреваемой по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 2 ст. 139 УК). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных или обязательных работ или лишения свободы на срок до двух лет.

О том, что против Соболь возбудили уголовное дело, 25 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК). Дома у Соболь провели обыск, изъяли технику, и ее увезли на допрос. В тот же день ее задержали на 48 часов, сообщил директор ФБК Иван Жданов. Вечером 27 декабря она заявила, что вышла из изолятора.

В чем обвиняют

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных