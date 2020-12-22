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Трусы Алексея Навального не хотят принимать всерьез

В Кремле не вникают в дело о предполагаемом отравлении политика
Константин Гликин
В записи, которую Навальный опубликовал на YouTube 21 декабря, он говорит с Константином Кудрявцевым, входившим, по словам политика, в группу сотрудников ФСБ, которые пытались отравить его в Томске в августе 2020 г. /Скриншот из видео Youtube-канала Алексея Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 22 декабря резко отреагировал на запись разговора политика Алексея Навального с одним из его возможных отравителей, заявив, что в Кремле «нет времени смотреть такие материалы». По его же мнению, «у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить определенные проявления мании величия». По мнению Пескова, у Навального есть «зацикленность на собственной гульфиковой зоне».

В записи, которую Навальный опубликовал на YouTube 21 декабря, он говорит с Константином Кудрявцевым, входившим, по словам политика, в группу сотрудников ФСБ, которые пытались отравить его в Томске в августе 2020 г. Навальный представился собеседнику как помощник секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и попросил рассказать о проведенной операции для отчета. Задавая уточняющие вопросы, он получил ответы, из которых следовало, что отравляющее вещество было нанесено в том числе на швы трусов политика, «в гульфиковой зоне», а после окончания операции была проведена зачистка одежды Навального. Одной из причин провала, следует из разговора Навального с человеком, представленным как Кудрявцев, стала быстрая, по оценке последнего, посадка самолета и оперативная работа медиков в Омске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных