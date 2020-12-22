Трусы Алексея Навального не хотят принимать всерьез

В записи, которую Навальный опубликовал на YouTube 21 декабря, он говорит с Константином Кудрявцевым, входившим, по словам политика, в группу сотрудников ФСБ, которые пытались отравить его в Томске в августе 2020 г. Навальный представился собеседнику как помощник секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и попросил рассказать о проведенной операции для отчета. Задавая уточняющие вопросы, он получил ответы, из которых следовало, что отравляющее вещество было нанесено в том числе на швы трусов политика, «в гульфиковой зоне», а после окончания операции была проведена зачистка одежды Навального. Одной из причин провала, следует из разговора Навального с человеком, представленным как Кудрявцев, стала быстрая, по оценке последнего, посадка самолета и оперативная работа медиков в Омске.