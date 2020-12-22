Песков заявил о мании величия у Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал личную оценку публикации основателя ФБК Алексея Навального о телефонном разговоре с якобы причастным к его отравлению сотрудником ФСБ. По словам представителя Кремля, у Навального есть проявления мании величия.
«Чуть-чуть злоупотреблю и, наверное, позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также чётко установить определённые проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом», — сказал Песков журналистам.
«Ну и в остальном уже, конечно, уже проявления по Фрейду: такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому», — добавил он.
Песков также заявил, что в Кремле не ознакомились с опубликованным Навальным видео. «У нас, конечно, нет времени смотреть такие материалы. Понимаете, в целом работы хватает, на отсутствие работы не жалуемся», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого он назвал одним из восьми сотрудников «секретного подразделения ФСБ», связанного с его отравлением. Человек, называемый в ролике Константином Кудрявцевым, сказал Навальному, что дважды участвовал в «обработке» его одежды, изъятой полицией после госпитализации в Омске. Под обработкой собеседник, вероятно, подразумевал удаление следов отравляющего вещества. Вещество якобы было нанесено на штаны и нижнее белье Навального.
21 декабря ФСБ назвала публикацию основателя ФБК подделкой и спланированной провокацией, которая направлена на дискредитацию службы и ее сотрудников.
Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.