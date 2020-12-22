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Песков заявил о мании величия у Навального

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал личную оценку публикации основателя ФБК Алексея Навального о телефонном разговоре с якобы причастным к его отравлению сотрудником ФСБ. По словам представителя Кремля, у Навального есть проявления мании величия.

«Чуть-чуть злоупотреблю и, наверное, позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также чётко установить определённые проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом», — сказал Песков журналистам.

«Ну и в остальном уже, конечно, уже проявления по Фрейду: такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому», — добавил он.

Песков также заявил, что в Кремле не ознакомились с опубликованным Навальным видео. «У нас, конечно, нет времени смотреть такие материалы. Понимаете, в целом работы хватает, на отсутствие работы не жалуемся», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого он назвал одним из восьми сотрудников «секретного подразделения ФСБ», связанного с его отравлением. Человек, называемый в ролике Константином Кудрявцевым, сказал Навальному, что дважды участвовал в «обработке» его одежды, изъятой полицией после госпитализации в Омске. Под обработкой собеседник, вероятно, подразумевал удаление следов отравляющего вещества. Вещество якобы было нанесено на штаны и нижнее белье Навального.  

21 декабря ФСБ назвала публикацию основателя ФБК подделкой и спланированной провокацией, которая направлена на дискредитацию службы и ее сотрудников.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.

Ранее по теме: Навальный опубликовал разговор с «отравителем из ФСБ»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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