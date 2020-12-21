Навальный опубликовал разговор с «отравителем из ФСБ»

Ранее, 14 декабря, Bellingcat, ФБК, The Insider, Der Spiegel и CNN опубликовали материал об инциденте с Навальным. В нем предполагается, что к нему причастны восемь сотрудников ФСБ. В публикации были названы имена и должности предполагаемых работников спецслужбы, а также утверждалось, что активная слежка за Навальным ведется с 2017 г. Вскоре после этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Навальный сотрудничает с американскими спецслужбами, а материалы с его участием являются легализацией информации иностранных разведок. Он отметил, что за такими людьми российским спецслужбам следует присматривать.