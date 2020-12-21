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Навальный опубликовал разговор с «отравителем из ФСБ»

Ведомости

Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого он назвал одним из восьми сотрудников «секретного подразделения ФСБ», причастных к его отравлению. Запись размещена на Youtube-канале Навального.

Навальный в предисловии к записи заявил, что его команда, используя шифрующую телефонный номер программу, пыталась дозвониться до всех восьми человек, которых вместе с Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и CNN считает группой слежки. Однако провести разговор, по словам основателя ФБК, удалось только с человеком, которого он назвал Константином Кудрявцевым. Тот, считают в ФБК и упомянутых СМИ, не был на месте инцидента с Навальным в Томске.

Человек, называемый в ролике Кудрявцевым, сказал Навальному, что дважды участвовал в «обработке» его одежды, изъятой полицией после госпитализации в Омске. Под обработкой собеседник, вероятно, подразумевал удаление следов отравляющего вещества. Вещество, по словам Кудрявцева, было нанесено на штаны и нижнее белье Навального.

Ранее, 14 декабря, Bellingcat, ФБК, The Insider, Der Spiegel и CNN опубликовали материал об инциденте с Навальным. В нем предполагается, что к нему причастны восемь сотрудников ФСБ. В публикации были названы имена и должности предполагаемых работников спецслужбы, а также утверждалось, что активная слежка за Навальным ведется с 2017 г. Вскоре после этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Навальный сотрудничает с американскими спецслужбами, а материалы с его участием являются легализацией информации иностранных разведок. Он отметил, что за такими людьми российским спецслужбам следует присматривать.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что допущение Путиным возможности слежки спецслужб за Навальным объясняется тем, что он позволял себе публичные высказывания с призывами к свержению власти.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.

Ранее по теме: Песков объяснил слова Путина о слежке спецслужб за Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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