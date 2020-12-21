Навальный опубликовал разговор с «отравителем из ФСБ»
Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого он назвал одним из восьми сотрудников «секретного подразделения ФСБ», причастных к его отравлению. Запись размещена на Youtube-канале Навального.
Навальный в предисловии к записи заявил, что его команда, используя шифрующую телефонный номер программу, пыталась дозвониться до всех восьми человек, которых вместе с Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и CNN считает группой слежки. Однако провести разговор, по словам основателя ФБК, удалось только с человеком, которого он назвал Константином Кудрявцевым. Тот, считают в ФБК и упомянутых СМИ, не был на месте инцидента с Навальным в Томске.
Человек, называемый в ролике Кудрявцевым, сказал Навальному, что дважды участвовал в «обработке» его одежды, изъятой полицией после госпитализации в Омске. Под обработкой собеседник, вероятно, подразумевал удаление следов отравляющего вещества. Вещество, по словам Кудрявцева, было нанесено на штаны и нижнее белье Навального.
Ранее, 14 декабря, Bellingcat, ФБК, The Insider, Der Spiegel и CNN опубликовали материал об инциденте с Навальным. В нем предполагается, что к нему причастны восемь сотрудников ФСБ. В публикации были названы имена и должности предполагаемых работников спецслужбы, а также утверждалось, что активная слежка за Навальным ведется с 2017 г. Вскоре после этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Навальный сотрудничает с американскими спецслужбами, а материалы с его участием являются легализацией информации иностранных разведок. Он отметил, что за такими людьми российским спецслужбам следует присматривать.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что допущение Путиным возможности слежки спецслужб за Навальным объясняется тем, что он позволял себе публичные высказывания с призывами к свержению власти.
Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.