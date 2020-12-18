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Песков объяснил слова Путина о слежке спецслужб за Навальным

Ведомости

Спецслужбы обязаны «присматривать» за людьми, высказывающимися о возможности насильственной смены власти. Так объяснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков слова Владимира Путина о слежке за основателем ФБК Алексеем Навальным,.

«[Путин говорил], что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств. И к этому ещё можно добавить, что спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти», — сказал Песков. Он отметил, что за такими людьми «спецслужбы присматривают во всем мире».

В то же время Песков не стал комментировать информацию материала Bellingcat, ФБК, The Insider, Der Spiegel и CNN, согласно которому за Навальным следили сотрудники ФСБ с медицинским образованием и знаниями в области химического оружия. «Я не буду это комментировать, мы все сказали. Тем более, вы знаете, что по этому пациенту я не хочу больше ничего комментировать», — сказал пресс-секретарь президента.

17 декабря во время ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что Навальный связан с американской разведкой, а его публикации легализуют материалы спецслужб США. Глава государства отметил, что в этом случае «спецслужбы за ним должны присматривать». В то же время Путин подчеркнул, что слежка не означает желания убить Навального, так как в этом случае «если уж хотели, то наверное, довели бы до конца».

Ранее Bellingcat, ФБК, The Insider, Der Spiegel и CNN опубликовали материал об инциденте с Навальным. В нем предполагается, что к нему причастны восемь сотрудников ФСБ. В публикации были названы имена и должности предполагаемых работников спецслужбы, а также утверждалось, что активная слежка за Навальным ведется ими с 2017 г.

Ранее по теме: Путин заявил о поддержке Навального американскими спецслужбами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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