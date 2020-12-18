Песков объяснил слова Путина о слежке спецслужб за Навальным

В то же время Песков не стал комментировать информацию материала Bellingcat, ФБК, The Insider, Der Spiegel и CNN, согласно которому за Навальным следили сотрудники ФСБ с медицинским образованием и знаниями в области химического оружия. «Я не буду это комментировать, мы все сказали. Тем более, вы знаете, что по этому пациенту я не хочу больше ничего комментировать», — сказал пресс-секретарь президента.