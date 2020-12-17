Путин заявил о возможной поддержке Навального американскими спецслужбами
Материалы о якобы отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального являются легализацией материалов американских спецслужб, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб», — сказал глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Если это так — а это так, я вас уверяю — это значит, что вот этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если и это правильно, ну тогда это любопытно, тогда конечно спецслужбы за ним должны присматривать», — отметил он.
При этом президент добавил, что этот факт не означает необходимости отравлять Навального. «Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен то? Если уж хотели, то наверное довели бы до конца», — сказал Путин.
Помимо этого, президент назвал материалы, в которых утверждается факт отравления Навального, трюком, чтобы напасть на первых лиц и «подтянуться» до их уровня.
«Это известный — во всем мире применяется — трюк политической борьбы. Но на мой взгляд, не этими трюками нужно пользоваться, чтобы добиваться уважения и признания со стороны людей. Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной для того, чтобы она была применена в конкретной стране», — сказал глава государства.
Путин призвал все политические силы в России руководствоваться не личными амбициями, а интересами граждан страны, предлагать позитивную повестку дня для решения стоящих перед страной проблем.
3 декабря британская газета The Sunday Times, ссылаясь на анонимные источники в спецслужбах, сообщила, что Алексея Навального пытались отравить во второй раз перед транспортировкой в Берлинскую клинику. Газета уточнила, что отравить основателя ФБК пытались в больнице в Омске, где он находился в коме. Злоумышленники рассчитывали, что он скончается во время перелета до Берлина, однако его спас введенный медиками атропин, утверждало издание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал эту публикацию английским словом «bullshit» (ерунда).
На следующий день The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили материал, в котором утверждалось, что к инциденту с Навальным якобы причастна группа из восьми сотрудников ФСБ из секретного подразделения ведомства. Авторы статьи утверждают, что на основании сведений из баз данных авиаперелетов по России, а также сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с другими базами данных установили, что с 2017 г. Навального регулярно сопровождали два-три сотрудника ФСБ.