Путин заявил о возможной поддержке Навального американскими спецслужбами

«Если это так — а это так, я вас уверяю — это значит, что вот этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если и это правильно, ну тогда это любопытно, тогда конечно спецслужбы за ним должны присматривать», — отметил он.