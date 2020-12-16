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Лавров назвал ущербными подходы Запада к обвинениям России из-за Навального

Ведомости

Ущербность подходов Запада к обвинениям России в связи с инцидентом с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным очевидна, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Логика здесь такая: вот если мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии в Загребе.

13 декабря британская газета The Sunday Times, ссылаясь на анонимные источники в спецслужбах, сообщила, что Алексея Навального пытались отравить во второй раз перед транспортировкой в Берлинскую клинику. Газета уточнила, что отравить основателя ФБК пытались в больнице в Омске, где он находился в коме. Злоумышленники рассчитывали, что он скончается во время перелета до Берлина, однако его спас введенный медиками атропин, утверждало издание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал эту публикацию английским словом «bullshit» (ерунда).

На следующий день The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили материал, в котором утверждалось, что к инциденту с Навальным якобы причастна группа из восьми сотрудников ФСБ из секретного подразделения ведомства. Авторы статьи утверждают, что на основании сведений из баз данных авиаперелетов по России, а также сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с другими базами данных установили, что с 2017 г. Навального регулярно сопровождали два-три сотрудника ФСБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал эту публикацию английским словом «bullshit» (ерунда).

Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», однако не предоставил России доказательства и результаты анализов основателя ФБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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