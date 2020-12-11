Путин не увидел поводов для возбуждения уголовного дела из-за Навального
Факт нахождения человека на грани смерти не является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела, заявил в ходе заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг возможного отравления основателя ФБК Алексея Навального.
«Нет, нельзя», — сказал Путин в ответ на вопрос, можно ли возбудить в России уголовное дело по данному инциденту. «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело», — пояснил глава государства.
При этом Путин добавил, что Россия проводит проверку по делу Навального. Президент отметил, что этим занимаются прокуратура и Следственный комитет по его просьбе. Они анализируют доступные материалы.
Путин пояснил, что уголовное дело возбудить нельзя в связи с отсутствием необходимых материалов. Он напомнил, что российская прокуратура несколько раз запрашивала у Германии результаты обследования Навального, но та отказалась предоставить не только их, но даже письменное официальное заключение по результатам исследования биоматериалов блогера.
Путин также призвал допустить российских специалистов к совместной работе с зарубежными коллегами, утверждающими, что основатель ФБК был отравлен боевым веществом. Президент заявил о готовности отечественных экспертов отправиться в любую страну.
«Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?» — сказал Путин.
Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основателя ФБК доставили в местную больницу. Там он пробыл до 22 августа. Медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 22 августа блогера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» частным рейсом. «Новичок» в его анализах нашли немецкие врачи.