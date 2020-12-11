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Путин не увидел поводов для возбуждения уголовного дела из-за Навального

Ведомости

Факт нахождения человека на грани смерти не является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела, заявил в ходе заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг возможного отравления основателя ФБК Алексея Навального.

«Нет, нельзя», — сказал Путин в ответ на вопрос, можно ли возбудить в России уголовное дело по данному инциденту. «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело», — пояснил глава государства.

При этом Путин добавил, что Россия проводит проверку по делу Навального. Президент отметил, что этим занимаются прокуратура и Следственный комитет по его просьбе. Они анализируют доступные материалы.  

Путин пояснил, что уголовное дело возбудить нельзя в связи с отсутствием необходимых материалов. Он напомнил, что российская прокуратура несколько раз запрашивала у Германии результаты обследования Навального, но та отказалась предоставить не только их, но даже письменное официальное заключение по результатам исследования биоматериалов блогера.

Путин также призвал допустить российских специалистов к совместной работе с зарубежными коллегами, утверждающими, что основатель ФБК был отравлен боевым веществом. Президент заявил о готовности отечественных экспертов отправиться в любую страну.

«Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?» — сказал Путин.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основателя ФБК доставили в местную больницу. Там он пробыл до 22 августа. Медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 22 августа блогера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» частным рейсом. «Новичок» в его анализах нашли немецкие врачи.

Ранее по теме: Лавров объявил о зеркальных санкциях против Франции и ФРГ по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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