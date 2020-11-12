Лавров объявил о санкциях против Франции и Германии из-за Навального

Лавров объявил о санкциях против Франции и Германии из-за НавальногоОграничения коснутся сотрудников аппаратов руководителей двух стран
Россия введет зеркальные санкции против Германии и Франции в ответ на санкции ЕС по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
«Ответы на санкции (ЕС) , конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным, санкции, подчеркну, локомотивом этих санкций была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными», — сказал Лавров. По его словам, санкции уже приняты, скоро российская сторона сообщит об этом Франции и ФРГ. Ограничения введут против руководящих сотрудников аппаратов глав Франции и Германии.
Министр иностранных дел также сказал, что у России «есть основания полагать, что все, что с ним (с Навальным) произошло с точки зрения проникновения боевых отдаляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете».
5 октября ЕС ввел санкции из-за ситуации с Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
Эти ограничения введены якобы в связи с причастностью этих лиц и организаций к предполагаемому отравлению Навального, которому стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства.
6 ноября Генпрокуратура получила ответ от компетентных органов Германии по расследованию дела Навального. В ведомстве отмечали, что Германия не ответила ни на один из поставленных Россией вопросов.
Управление на транспорте МВД России по Сибирскому ФО позже сообщило, что российские врачи поставили Навальному нарушение углеводного обмена и обострение хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Жена Навального Юлия рассказывала врачам, что ее муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней, он чувствовал дискомфорт после еды и питался нерегулярно. «Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», — отмечалось в сообщении ведомства.