Генпрокуратура получила ответ Германии по Навальному
Генеральная прокуратура России получила ответ от компетентных органов Германии по расследованию факта госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов. Германия не ответила ни на один из поставленных Россией вопросов, отметили в прокуратуре.
В ведомстве сообщили, что ответ содержал «обращения о предоставлении дополнительных разъяснений и информации по поводу проводимого в РФ расследования обстоятельств госпитализации Навального А.А.», но ни на один из вопросов, заданных прокуратурой, «разъяснения по существу не даны».
В ведомстве подчеркнули, что, исходя из характера ответа ФРГ, запросы Генпрокуратуры остаются не исполненными. «Подобное затягивание иностранными коллегами исполнения запросов о правовой помощи вызывает сожаление, фактически лишает компетентные органы Российской Федерации возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего», — добавил Иванов.
В прокуратуре добавили, что направили Германии необходимые разъяснения законодательства России и информацию о результатах проверки инцидента с Навальным. Также Генпрокуратура запросила у ФРГ информацию о веществе и его химическом составе, которое якобы было обнаружено в организме Навального немецкими специалистами.
«Кроме того, Генпрокуратурой России дополнительно отмечено, что отсутствие соответствующей информации германской стороны не позволяет правоохранительным органам Российской Федерации сделать окончательный вывод по обстоятельствам госпитализации Навального А.А., поскольку в результате экспертных исследований, проведенных на территории Российской Федерации, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено», — подчеркнули в ведомстве.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».
Позже ОЗХО заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования. Впоследствии Москва неоднократно направляла дополнительные запросы, однако до сих пор не получила ответа. С 27 августа по 28 сентября Генпрокуратура России направила Германии четыре запроса о правовой помощи в расследовании инцидента.
5 октября ЕС ввел санкции из-за ситуации с Навальным в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.