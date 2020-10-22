Путин рассказал о поручении отпустить Навального в Германию

«Давайте это вместе расследовать… Если это так, то, безусловно, мы это следствие проведем. К сожалению, у нас были случаи, когда покушались на общественных деятелей, на бизнесменов. Это все расследовано в России, найдены виновные и наказаны, что важно. Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей», — подчеркнул российский лидер.