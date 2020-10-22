Путин рассказал о поручении отпустить Навального в Германию
Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» ответил на обвинения западных стран по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Кадры выступления главы государства показал телеканал «Россия 24».
«Если бы фигуранта, о котором вы говорите, действительно власти, во всяком случае, хотели бы отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам главы государства, сразу после обращения жены Навального он поручил Генпрокуратуре разрешить выезд основателя ФБК за границу, несмотря на ограничения из-за уголовного дела.
«Потом нам сказали, что найдены следы «Новичка»… Я говорю, дайте нам пожалуйста материалы: первое, биологический материал и официальное заключение, чтобы мы могли, в свою очередь, доисследовать это, и чтобы у нас появились официальные и юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела», — пояснил президент.
Он напомнил, что Генпрокуратура России неоднократно обращалась к Германии с соответствующей просьбой. Кроме того, как сказал Путин, в разговоре с одним из европейских лидеров он предложил отправить в Германию российских специалистов для совместной работы.
По его словам, Россия готова к совместному расследованию инцидента с Навальным
«Давайте это вместе расследовать… Если это так, то, безусловно, мы это следствие проведем. К сожалению, у нас были случаи, когда покушались на общественных деятелей, на бизнесменов. Это все расследовано в России, найдены виновные и наказаны, что важно. Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей», — подчеркнул российский лидер.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».
Позже ОЗХО заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования. Впоследствии Москва неоднократно направляла дополнительные запросы, однако до сих пор не получила ответа.