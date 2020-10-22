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Путин рассказал о поручении отпустить Навального в Германию

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Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» ответил на обвинения западных стран по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Кадры выступления главы государства показал телеканал «Россия 24». 

«Если бы фигуранта, о котором вы говорите, действительно власти, во всяком случае, хотели бы отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы государства, сразу после обращения жены Навального он поручил Генпрокуратуре разрешить выезд основателя ФБК за границу, несмотря на ограничения из-за уголовного дела.

«Потом нам сказали, что найдены следы «Новичка»… Я говорю, дайте нам пожалуйста материалы: первое, биологический материал и официальное заключение, чтобы мы могли, в свою очередь, доисследовать это, и чтобы у нас появились официальные и юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела», — пояснил президент.

Он напомнил, что Генпрокуратура России неоднократно обращалась к Германии с соответствующей просьбой. Кроме того, как сказал Путин, в разговоре с одним из европейских лидеров он предложил отправить в Германию российских специалистов для совместной работы.

По его словам, Россия готова к совместному расследованию инцидента с Навальным

«Давайте это вместе расследовать… Если это так, то, безусловно, мы это следствие проведем. К сожалению, у нас были случаи, когда покушались на общественных деятелей, на бизнесменов. Это все расследовано в России, найдены виновные и наказаны, что важно. Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей», — подчеркнул российский лидер.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».

Позже ОЗХО заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования. Впоследствии Москва неоднократно направляла дополнительные запросы, однако до сих пор не получила ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных