Глобальные военные расходы будут расти за счет Азии

Глобальные военные расходы будут расти за счет АзииПандемия может оказать на них лишь краткосрочный эффект
Расходы на оборону в мире в 2020 г. выросли на 1,9% до $1,93 трлн, говорится в опубликованном 26 января сообщении британского агентства Janes, специализирующегося на вопросах обороны и безопасности. Эти подсчеты, как говорится в сообщении, сделаны на основе ежегодного исследования с использованием открытых данных об оборонных бюджетах стран. В сравнении с 2010 г. рост военных расходов составил $180 млрд.
Хотя рост военных расходов в 2020 г. превысил аналогичный показатель 2019 г. (тогда, по подсчетам Janes, он составил 1%, а за 2018 г. – 6%), ожидается, что в 2021 г. он замедлится. Помимо снижения темпов роста оборонных расходов в США (в 2020 г. они составили более 40% от общей суммы военных расходов планеты) на это, ожидают аналитики Janes, повлияют падение затрат на оборону в странах, бюджеты которых зависят от экспорта сырья, в том числе нефти, а также необходимость дополнительных расходов бюджетов в ряде стран на экономическое восстановление в связи с пандемией COVID-19.
«Поскольку все регионы, кроме Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки, вероятно, реально сократят [военные расходы] в 2021 г., общий рост расходов на оборону упадет до самого низкого уровня с 2013 г., но мы не ожидаем [номинального] сокращения расходов. На самом деле наиболее сильное воздействие пандемии на военные расходы, скорее всего, произойдет в 2022 г., когда правительства начнут ограничивать свои общие расходы», – говорится в сообщении Эндрю Макдональда, ведущего аналитика Janes. Но даже в 2022 г. глобальные расходы, по прогнозам, сохранят положительный номинальный рост, во многом обусловленный их активным увеличением в Азии, а в последующие годы рост ассигнований на оборону, вероятно, снова ускорится, что «оправдает наш прогноз по общему подъему расходов на оборону до $2,23 трлн к 2030 г.», считает Макдональд.