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Глобальные военные расходы будут расти за счет Азии

Пандемия может оказать на них лишь краткосрочный эффект
Алексей Никольский
Военные расходы в мире продолжают раздувать, несмотря на пандемию COVID-19 /Алексей Котов / ТАСС

Расходы на оборону в мире в 2020 г. выросли на 1,9% до $1,93 трлн, говорится в опубликованном 26 января сообщении британского агентства Janes, специализирующегося на вопросах обороны и безопасности. Эти подсчеты, как говорится в сообщении, сделаны на основе ежегодного исследования с использованием открытых данных об оборонных бюджетах стран. В сравнении с 2010 г. рост военных расходов составил $180 млрд.

Хотя рост военных расходов в 2020 г. превысил аналогичный показатель 2019 г. (тогда, по подсчетам Janes, он составил 1%, а за 2018 г. – 6%), ожидается, что в 2021 г. он замедлится. Помимо снижения темпов роста оборонных расходов в США (в 2020 г. они составили более 40% от общей суммы военных расходов планеты) на это, ожидают аналитики Janes, повлияют падение затрат на оборону в странах, бюджеты которых зависят от экспорта сырья, в том числе нефти, а также необходимость дополнительных расходов бюджетов в ряде стран на экономическое восстановление в связи с пандемией COVID-19.

«Поскольку все регионы, кроме Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки, вероятно, реально сократят [военные расходы] в 2021 г., общий рост расходов на оборону упадет до самого низкого уровня с 2013 г., но мы не ожидаем [номинального] сокращения расходов. На самом деле наиболее сильное воздействие пандемии на военные расходы, скорее всего, произойдет в 2022 г., когда правительства начнут ограничивать свои общие расходы», – говорится в сообщении Эндрю Макдональда, ведущего аналитика Janes. Но даже в 2022 г. глобальные расходы, по прогнозам, сохранят положительный номинальный рост, во многом обусловленный их активным увеличением в Азии, а в последующие годы рост ассигнований на оборону, вероятно, снова ускорится, что «оправдает наш прогноз по общему подъему расходов на оборону до $2,23 трлн к 2030 г.», считает Макдональд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных