Глобальные военные расходы будут расти за счет Азии

«Поскольку все регионы, кроме Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки, вероятно, реально сократят [военные расходы] в 2021 г., общий рост расходов на оборону упадет до самого низкого уровня с 2013 г., но мы не ожидаем [номинального] сокращения расходов. На самом деле наиболее сильное воздействие пандемии на военные расходы, скорее всего, произойдет в 2022 г., когда правительства начнут ограничивать свои общие расходы», – говорится в сообщении Эндрю Макдональда, ведущего аналитика Janes. Но даже в 2022 г. глобальные расходы, по прогнозам, сохранят положительный номинальный рост, во многом обусловленный их активным увеличением в Азии, а в последующие годы рост ассигнований на оборону, вероятно, снова ускорится, что «оправдает наш прогноз по общему подъему расходов на оборону до $2,23 трлн к 2030 г.», считает Макдональд.