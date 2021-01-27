ЛДПР и «Единая Россия» могут обновить представителей в Центризбиркоме

ЛДПР и «Единая Россия» могут обновить представителей в ЦентризбиркомеВ комиссии началась процедура ротации перед думскими выборами
В Центризбиркоме, который состоит из 15 человек, официально началась процедура ротации. Фракции Госдумы до 15 февраля должны направить документы на своих будущих членов ЦИК в профильный комитет Госдумы – по контролю и регламенту. 24 февраля за всех пятерых членов комиссии, назначаемых по думской квоте, проголосуют депутаты на заседании. Документы для выдвижения кандидата уже прислала КПРФ, сказала «Ведомостям» глава комитета, единоросс Ольга Савастьянова. КПРФ предложила переназначить Евгения Колюшина, который с марта 1995 г. работает членом ЦИК.
ЛДПР сменит своего представителя в ЦИК – партия хочет выдвинуть депутата Александра Курдюмова вместо отработавшего один «созыв» комиссии Сергея Сироткина. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал «Ведомостям», что Сироткина меняют «в порядке ротации»: «Ничего плохого в его работе не было, он перейдет в аппарат партии». Фракция «Справедливой России» 26 января вечером проголосовала за кандидатуру Николая Левичева, который представляет партию в ЦИК с 2016 г., сказал «Ведомостям» первый зампред фракции Михаил Емельянов. Левичев – давний знакомый лидера эсеров Сергея Миронова, в партии он возглавляет Центральную контрольно-ревизионную комиссию.