ЛДПР и «Единая Россия» могут обновить представителей в Центризбиркоме

ЛДПР сменит своего представителя в ЦИК – партия хочет выдвинуть депутата Александра Курдюмова вместо отработавшего один «созыв» комиссии Сергея Сироткина. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал «Ведомостям», что Сироткина меняют «в порядке ротации»: «Ничего плохого в его работе не было, он перейдет в аппарат партии». Фракция «Справедливой России» 26 января вечером проголосовала за кандидатуру Николая Левичева, который представляет партию в ЦИК с 2016 г., сказал «Ведомостям» первый зампред фракции Михаил Емельянов. Левичев – давний знакомый лидера эсеров Сергея Миронова, в партии он возглавляет Центральную контрольно-ревизионную комиссию.