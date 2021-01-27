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ЛДПР и «Единая Россия» могут обновить представителей в Центризбиркоме

В комиссии началась процедура ротации перед думскими выборами
Константин Гликин
Евгений Колюшин и Николай Левичев продолжат считать голоса избирателей /Алексей Филиппов / РИА Новости

В Центризбиркоме, который состоит из 15 человек, официально началась процедура ротации. Фракции Госдумы до 15 февраля должны направить документы на своих будущих членов ЦИК в профильный комитет Госдумы – по контролю и регламенту. 24 февраля за всех пятерых членов комиссии, назначаемых по думской квоте, проголосуют депутаты на заседании. Документы для выдвижения кандидата уже прислала КПРФ, сказала «Ведомостям» глава комитета, единоросс Ольга Савастьянова. КПРФ предложила переназначить Евгения Колюшина, который с марта 1995 г. работает членом ЦИК.

ЛДПР сменит своего представителя в ЦИК – партия хочет выдвинуть депутата Александра Курдюмова вместо отработавшего один «созыв» комиссии Сергея Сироткина. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал «Ведомостям», что Сироткина меняют «в порядке ротации»: «Ничего плохого в его работе не было, он перейдет в аппарат партии». Фракция «Справедливой России» 26 января вечером проголосовала за кандидатуру Николая Левичева, который представляет партию в ЦИК с 2016 г., сказал «Ведомостям» первый зампред фракции Михаил Емельянов. Левичев – давний знакомый лидера эсеров Сергея Миронова, в партии он возглавляет Центральную контрольно-ревизионную комиссию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных