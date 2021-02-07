Снижение коронавирусных ограничений не сказалось на возможности проведения протестных акций

Снижение коронавирусных ограничений не сказалось на возможности проведения протестных акцийВо всем мире в период пандемии согласовываются только выгодные властям акции, говорит эксперт
Смягчение принятых в связи с COVID-19 карантинных мер не привело к разрешению протестных акций, более того, административная мобилизация против них усилилась. Об этом говорится в ежемесячном рейтинге устойчивости регионов фонда «Петербургская политика». Поводом к смягчению карантинных мер стало снижение числа выявляемых инфицированных – порог в 20 000 зараженных был последний раз превышен 24 января, – при этом статистика смертности почти не снижалась. Также на смягчение повлиял и запуск масштабной вакцинации.
Лидерами по доле вакцинированных жителей являются Москва (5,4% вакцинированных жителей региона), Сахалинская (4,7%) и Магаданская (4,2%) области, Якутия (4%) и Чукотка (4%). Аутсайдерами же являются Дагестан, Вологодская область, Северная Осетия, Коми, Марий Эл, Удмуртия. При этом, если судить по региональной статистике, к 6 февраля первую дозу вакцины получили 1,4% жителей страны старше 18 лет, говорится в исследовании.