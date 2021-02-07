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Снижение коронавирусных ограничений не сказалось на возможности проведения протестных акций

Во всем мире в период пандемии согласовываются только выгодные властям акции, говорит эксперт
Елена Мухаметшина
Основными чертами протестных акций 23 и 31 января можно считать сосредоточение протеста в крупных и отчасти средних городах и рост числа участников акций в сравнении с протестами 2017 г. /Андрей Гордеев / Ведомости

Смягчение принятых в связи с COVID-19 карантинных мер не привело к разрешению протестных акций, более того, административная мобилизация против них усилилась. Об этом говорится в ежемесячном рейтинге устойчивости регионов фонда «Петербургская политика». Поводом к смягчению карантинных мер стало снижение числа выявляемых инфицированных – порог в 20 000 зараженных был последний раз превышен 24 января, – при этом статистика смертности почти не снижалась. Также на смягчение повлиял и запуск масштабной вакцинации.

Лидерами по доле вакцинированных жителей являются Москва (5,4% вакцинированных жителей региона), Сахалинская (4,7%) и Магаданская (4,2%) области, Якутия (4%) и Чукотка (4%). Аутсайдерами же являются Дагестан, Вологодская область, Северная Осетия, Коми, Марий Эл, Удмуртия. При этом, если судить по региональной статистике, к 6 февраля первую дозу вакцины получили 1,4% жителей страны старше 18 лет, говорится в исследовании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных