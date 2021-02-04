Преследования журналистов в связи с массовыми акциями призваны их припугнуть

Преследования журналистов в связи с массовыми акциями призваны их припугнутьЧем обернутся дела против главреда «Медиазоны» Смирнова и журналиста «Новой газеты» Азара
Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил «Ведомостям», что комитет «в ближайшее время намерен провести расширенное заседание, посвященное обеспечению безопасности журналистов при освещении массовых акций».
Тверской райсуд 3 февраля присудил главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову 25 суток ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАПа (повторное нарушение закона о митингах). Правоохранители решили, что Смирнов в Twitter призывал людей на акцию в поддержку арестованного политика Алексея Навального.
Поводом для административного ареста, в частности, стал ретвит Смирновым шутки о том, что журналист похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. На закрепленной в твите иллюстрации («Дмитрий Спирин за Навального») были дата и время акции в поддержку политика 23 января. «Медиазона» освещала мероприятие и задержания его участников, а сам Смирнов в акции не участвовал.
18 февраля Тверской райсуд Москвы рассмотрит два дела по ч. 8 ст. 20.2 КоАПа против спецкора «Новой газеты», муниципального депутата Хамовников Ильи Азара. В одном из протоколов говорится, что журналист в своем Facebook призывал к участию в акции против поправок к Конституции 12 марта, во втором – участвовать в акции в поддержку журналиста, советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова 13 июля у СИЗО «Лефортово».
«Когда в марте я призывал на пикетную очередь [против поправок к Конституции] у [памятника] князя Владимира, она запрещена еще не была ни по закону (с декабря 2020 г.), ни по понятиям [с мая 2020 г. в связи c распространением COVID-19]», – отметил Азар в Facebook.
По каждому из протоколов ему грозит до 30 суток ареста. Последний вступавший в силу протокол Азара датирован летом 2020 г., в течение года после этого могут привлекать по ч. 8 ст. 20.2 КоАПа, поясняет адвокат Азара Леонид Соловьев, при этом пока нет риска привлечения журналиста к уголовной ответственности по так называемой дадинской статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания»). По ст. 212.2 УК могут привлечь, если лицо ранее привлекалось по ст. 20.2 КоАПа «более двух раз в течение 180 дней». Теоретически правоохранители могут возбудить еще одно дело об административном правонарушении, «тем более что угрожали составить четыре протокола, а не два», говорит адвокат журналиста.
После последних изменений в закон о митингах, который ввел фактический запрет для сотрудников СМИ выступать организаторами массовых акций, привлечение к ответственности журналистов – «это уже предупредительный выстрел в сторону журналистов», говорит директор Центра защиты прав СМИ (занесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Галина Арапова.
«Учитывая, как легко на пустом месте делают протоколы по ст. 20.2 КоАПа на основании постов в соцсетях, виден настрой поставить Смирнова и Азара на грань уголовки, перед выбором – либо они замолкают, либо садятся. Особенно это видно, учитывая активную позицию Азара, который выходил в одиночные пикеты, а за ним выходили другие. Эту цепь гражданской реакции они и хотят прервать», – говорит она.
Один из авторов закона о СМИ – Михаил Федотов отмечает, что журналистов, которые освещают акции и при этом не участвуют непосредственно в мероприятии, нельзя привлекать по статьям о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания. Но в деле Смирнова вовсе «не имеет значения, журналист он, физик или бухгалтер: просто само по себе судебное решение вызывает большие сомнения в законности и обоснованности».