Преследования журналистов в связи с массовыми акциями призваны их припугнуть

По каждому из протоколов ему грозит до 30 суток ареста. Последний вступавший в силу протокол Азара датирован летом 2020 г., в течение года после этого могут привлекать по ч. 8 ст. 20.2 КоАПа, поясняет адвокат Азара Леонид Соловьев, при этом пока нет риска привлечения журналиста к уголовной ответственности по так называемой дадинской статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания»). По ст. 212.2 УК могут привлечь, если лицо ранее привлекалось по ст. 20.2 КоАПа «более двух раз в течение 180 дней». Теоретически правоохранители могут возбудить еще одно дело об административном правонарушении, «тем более что угрожали составить четыре протокола, а не два», говорит адвокат журналиста.