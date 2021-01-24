Акции в поддержку Навального закончились задержаниями

После протестов 2011–2012 гг. сложился протестный актив, который остается стабильным, считает глава ФоРГО Константин Костин: «Он участвует во всех акциях оппозиции, степень же его мобилизации зависит от подготовленности самих акций и от их темы. Поскольку сейчас тема горячая – это арест Навального, то произошла полная мобилизация этого протестного электората». В целом же эта акция ничем не отличалась от протестов 2019 г. из-за недопуска кандидатов в Мосгордуму или митингов 2017 г., считает Костин. «Люди уже не разделяют свободу Навального и свою собственную», – полагает депутат заксобрания Петербурга Максим Резник. Политолог Валентин Бианки считает, что граждане по большей части выступали против действующей власти, а не только в поддержку Навального: «Подобные акции могут поднять явку оппозиции на предстоящих выборах, а возможные фальсификации на них могут привести к еще более массовым протестам».