Акции в поддержку Навального закончились задержаниями

Акции в поддержку Навального закончились задержаниямиКак митинговали в Москве и Петербурге
Глава региональных штабов политика Алексея Навального Леонид Волков заявил о планах 30 января повторить акции протеста. 23 января более чем в 110 городах России прошли мероприятия с требованием освободить Навального: тот был арестован 18 января после того, как вернулся в Москву после лечения в Германии от последствий предполагаемого отравления. Акции 23 января закончились, по данным проекта «ОВД-инфо», задержанием 3592 человек.
ГУ МВД по Москве оценило численность акции на Пушкинской площади в Москве на 14.40 в 4000 человек, Reuters оценило количество протестующих в Москве в 40 000. Несогласованный митинг против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 28 июля 2019 г. возле мэрии наблюдатели, сотрудничающие с «Белым счетчиком», оценивали в 10 000–15 000 человек, МВД – в 3500. С 13.00 около Пушкинской площади начались серьезные сбои в работе мобильного интернета. По данным сайта Downdetector, интернет работал нестабильно до 17.30: у Telegram пик сбоев пришелся на 16.00, в 82% случаев приложение просто не обновлялось, в 17% не уходили сообщения. Представители МТС сообщили «Ведомостям», что к снижению скорости интернета может приводить передача данных большим количеством людей.
23 января людьми была заполнена Пушкинская площадь и ее окрестности, в том числе соседние улицы и бульвары. Среди собравшихся, как и на многих акциях протеста, были в том числе студенты и школьники. Среди главных лозунгов, которые выкрикивали на Пушкинской и соседних улицах, где меньше риска быть сразу задержанным полицией, – «Мы здесь власть», «Отпускай», «Долой власть чекистов» и «Долой царя».
Проезжающие автомобили сигналили демонстрантам, некоторые включали песню «Перемен» Виктора Цоя. После 16.00 ОМОН начал переходить от точечных задержаний к активному вытеснению людей с Пушкинской, причем действия правоохранителей были достаточно жесткими – корреспондент «Ведомостей» встретил двух парней, головы которых были перевязаны окровавленными повязками. Путь к Манежной площади, которая была объявлена конечной точкой маршрута, перекрыли силовики, поэтому демонстранты начали курсировать по центру, часть пошла по бульварам в сторону ст. м. «Трубная», где продолжились стычки: силовиков закидывали снежками, а затем досталось проезжавшему мимо автомобилю с мигалкой (судя по базе «Синих ведерок», он закреплен за ФСБ), стекло в котором было выбито. После 19.00 часть протестующих двинулась к СИЗО «Матросская Тишина», в котором содержится Навальный: там уже их ждали сотрудники МВД. Всего в Москве было задержано более 1420 человек (28 июля 2019 г. – 1373).
В Петербурге, по оценками «Эха Москвы», в акции участвовало более 10 000 человек – сопоставимое количество горожан собиралось в центре города лишь в 2017 г. на акции «Димон ответит». Власти и силовики с утра начали стягивать спецтехнику и ОМОН к самым популярным протестным точкам города, а перед началом закрылась на выход ближайшая к Сенатской площади – месту сбора протестующих – ст. м. «Адмиралтейская». После того как протестующих вытеснили с Сенатской, они отправились в пятичасовое шествие. Финальной точкой сбора стала пл. Восстания у Московского вокзала.
СКР еще 22 января сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 151.2 УК о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельностью с помощью интернета в отношении неустановленных лиц. Накануне протестной акции в соцсетях, в частности в популярной у школьников сети TikTok, распространялись многочисленные видео с призывами участвовать в митингах.
После этого Роскомнадзор направил уведомление в китайскую соцсеть TikTok c требованием удалить ролики, которые вовлекают детей в «совершение противоправных действий». В регионах школы в массовом порядке организовывали в субботу дни здоровья или устраивали еще один учебный день. Учителя на уроках предупреждали школьников, чтобы они не ходили на протестные митинги в поддержку Навального. Минпросвещения накануне акции призвало родителей провести время с детьми: посмотреть кино, погулять в лесу, почитать или устроить домашний театр – вместо выхода на «прогулку» 23 января.
По горячим следам прошедших митингов управления СКР в Москве, Петербурге и еще нескольких регионах возбудили свыше десятка уголовных дел по ч. 1 ст. 318 (насилие в отношении представителя власти), ч. 3 ст. 212 (призыв к массовым беспорядкам) и др. В Москве и Петербурге прокуратура начала проверку по факту применения силы к гражданам сотрудниками правоохранительных органов. По словам источника, близкого к центральному аппарату МВД, в целом работа полиции и ОМОНа на митингах 23 января признана руководством эффективной, а число эксцессов со стороны полицейских – минимальным. По его словам, уголовных дел в отношении протестующих будет больше, чем по итогам лета 2019 г. и других акций протеста, связанных с Навальным.
После протестов 2011–2012 гг. сложился протестный актив, который остается стабильным, считает глава ФоРГО Константин Костин: «Он участвует во всех акциях оппозиции, степень же его мобилизации зависит от подготовленности самих акций и от их темы. Поскольку сейчас тема горячая – это арест Навального, то произошла полная мобилизация этого протестного электората». В целом же эта акция ничем не отличалась от протестов 2019 г. из-за недопуска кандидатов в Мосгордуму или митингов 2017 г., считает Костин. «Люди уже не разделяют свободу Навального и свою собственную», – полагает депутат заксобрания Петербурга Максим Резник. Политолог Валентин Бианки считает, что граждане по большей части выступали против действующей власти, а не только в поддержку Навального: «Подобные акции могут поднять явку оппозиции на предстоящих выборах, а возможные фальсификации на них могут привести к еще более массовым протестам».
В подготовке статьи участвовали Константин Гликин, Татьяна Исакова, Алексей Никольский и Анастасия Беляева (Санкт-Петербург)