Власти превратили прилет Навального в квест

Власти превратили прилет Навального в квестС преградами встречающим и журналистам
Оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии. Попытка встретить его в московском аэропорту «Внуково» превратилась в настоящий квест как для его сторонников, так и для журналистов, некоторые из которых были задержаны. Вопреки ожиданиям, командир корабля Александр Соловьев посадил самолет в «Шереметьево». После посадки самолета в терминале аэропорта Навальный был задержан сотрудниками ФСИН, передает «Интерфакс».
Ранее ФСИН заявляла об этом намерении, 29 декабря объявив Навального в федеральный розыск со ссылкой на то, что Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше». Вечером 17 января ФСИН сообщила, что до решения суда (его предполагается провести 29 января 2021 г.) Навальный будет содержаться под стражей.
Вылет и встреча Навального
Навальный вылетел рейсом «Победы» из берлинского аэропорта Бранденбург в 17.10 по московскому времени – он зашел в самолет за несколько минут до вылета вместе с супругой Юлией Навальной. О своем решении вернуться в Россию после пяти месяцев лечения в Германии Навальный объявил публично, поэтому неудивительно, что рейс оказался специфическим: значительную часть как провожающих Навального, так и его попутчиков составили журналисты, прежде всего западные.
Сам Навальный, сев на борт, включил мультсериал «Рик и Морти». Сопровождавших его журналистов он попросил не толпиться «из уважения к остальным пассажирам», но снизить интерес к нему в течение всего полета это не помогло.
В 19.44 командир корабля Соловьев объявил, что аэропорт «Внуково» закрыт по техническим причинам (некий «самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу», написала в Facebook журналистка Елизавета Антонова). Этим Соловьев объяснил решение сажать борт в «Шереметьево», где не было ни одного встречающего Навального сторонника. По словам одного из сотрудников «Внуково», такой маневр «был предсказуем, это же политика». Навальный извинился перед пассажирами за доставленные неудобства.
Предупредительные меры
К прилету Навального в Москву приготовились и ФСИН, сообщившая, что политик нарушил условия своего условного срока в 3,5 года по делу «Ив Роше», и Следственный комитет России, возбудивший против оппозиционера перед Новым годом дело о мошенничестве в особо крупном размере с пожертвованиями граждан в пользу ФБК. Также к прилету рейса DP 936 из Берлина специально «подготовился» и аэропорт «Внуково».
Документы в придачу
Германская сторона передала России несколько юридических документов, связанных с отравлением Алексея Навального, сообщили 16 января немецкие СМИ со ссылкой на министерство юстиции. Среди этих документов протокол допроса Навального в прокуратуре в Берлине и другие документы, однако среди них нет медицинских анализов, сообщает Deutsche Welle, поскольку против этого возражал Навальный и, по мнению германской стороны, необходимые образцы есть в распоряжении российских правоохранительных органов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия» 17 января, что документы не содержат ответов «по сути задаваемых вопросов».
Так, журналистам отказали в официальной аккредитации и съемке во «Внуково», к аэропорту прибыли автозаки, а доступ в терминал закрыли для всех, у кого не было посадочного билета: проверять их на входе в аэропорт стали у каждого входящего, в том числе у журналистов. Чтобы пройти в аэропорт для освещения прилета Навального, сотрудникам СМИ приходилось покупать или бронировать билеты на рейсы в Санкт-Петербург, Воронеж и другие регионы России. Такие меры были приняты «Внуково» за несколько часов до вылета Навального из Германии.
Охрана аэропорта была усилена сотрудниками правоохранительных органов, в том числе в штатском. Кроме того, зону прилета от зоны вылета аэропорта «Внуково» за несколько часов до посадки самолета из Берлина отгородили плотным металлическим забором. В официальном Twitter-аккаунте «Внуково» тон приему Навального задали сотрудники smm-подразделения аэропорта: «Мы достойно встретили самолеты Германии в 1941-м, встретим и в 2021-м». Впрочем, встретить борт DP 936 из Берлина «Внуково» так и не удалось.
События во «Внуково»
В «Шереметьево» самолет отогнали не случайно. Все сторонники Навального собрались во «Внуково», и по этой причине там были приняты беспрецедентные меры безопасности. Только на улице к моменту прилета политика собралось более тысячи человек.
Их задержания начались еще за несколько часов до вылета Навального. Задерживали как журналистов (в Москву не дали выехать петербургским репортерам, в частности Давиду Френкелю), так и соратников Навального. В 18.10 сотрудники полиции подошли к сидевшим в кафе Coffee & Beer House Любови Соболь, Руслану Шаведдинову и другим коллегам политика и отвели их в автозак без объяснения причин. Задержали также активиста Константина Котова и журналиста «Новой газеты» Влада Докшина. После 18.30 силовиками были приняты меры по вытеснению людей из зоны перед рамками досмотра, где можно было стоять и греться без посадочного талона. Людей начали теснить на улицу сотрудники ОМОНа, сопровождая свои действия предупреждениями: «Уважаемые граждане, просьба выйти на улицу! Вход на территорию только с билетами. Не мешайте гражданам проходить досмотр».
По данным «ОВД-инфо», к вечеру 17 января было задержано около 70 человек.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина