Власти превратили прилет Навального в квест

Их задержания начались еще за несколько часов до вылета Навального. Задерживали как журналистов (в Москву не дали выехать петербургским репортерам, в частности Давиду Френкелю), так и соратников Навального. В 18.10 сотрудники полиции подошли к сидевшим в кафе Coffee & Beer House Любови Соболь, Руслану Шаведдинову и другим коллегам политика и отвели их в автозак без объяснения причин. Задержали также активиста Константина Котова и журналиста «Новой газеты» Влада Докшина. После 18.30 силовиками были приняты меры по вытеснению людей из зоны перед рамками досмотра, где можно было стоять и греться без посадочного талона. Людей начали теснить на улицу сотрудники ОМОНа, сопровождая свои действия предупреждениями: «Уважаемые граждане, просьба выйти на улицу! Вход на территорию только с билетами. Не мешайте гражданам проходить досмотр».