ФСИН пообещала «предпринять все действия» для задержания Навального
Московское управление Федеральной службы по исполнению наказания (ФСИН) предпримет все действия, для того, чтобы задержать основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального до решения суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
«УФСИН России по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный», — сказано в релизе.
УФСИН заявила, что Навальный направил в ведомство информацию о его местонахождении в Германии только спустя месяц после выписки из клиники «Шарите» — он восстанавливал здоровье в отеле в Берлине, однако «официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию».
Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил «Новой газете», что Навальный был объявлен в федеральный розыск в России в декабре 2020 г. Накануне Telegram-канал Mash опубликовал постановление московского управления ФСИН. В нем говорится, что «осужденный уклоняется от контроля» уголовно-исполнительной инспекции, поэтому 27 декабря в отношении его начали «первоначальные розыскные действия», а 29 декабря — объявили в розыск.
Днем ранее Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января, подчеркнув, что вопрос о том, возвращаться или нет, перед ним «не стоял никогда». Он уточнил, что прилетит в Москву из Берлина рейсом лоукостера «Победа».
Сейчас Навальный находится в Германии. 20 августа 2020 г. ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Германия этого до сих пор не сделала.
В конце декабря прошлого года следственный комитет России возбудил в отношении Навального уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонда организации и координации защиты прав граждан» и других. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».