Угроза ареста не повлияла на решение Навального вернуться в Россию

Угроза ареста не повлияла на решение Навального вернуться в РоссиюВ Германии он был бы диссидентом, а не политиком, объясняют эксперты
Политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил о готовности вернуться в Россию из Германии, где он находится на лечении уже пять месяцев. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Вернуться в Москву из Берлина Навальный намерен 17 января 2021 г. рейсом авиакомпании «Победа». Вопрос, «возвращаться или нет, перед ним не стоял никогда», утверждает политик, потому что он и «не уезжал»: «Я оказался в Германии, приехав [сюда] в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить».
В Германию Навальный был доставлен, как утверждается в совместном расследовании ФБК (включен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента), The Insider, Bellingcat и CNN, в результате попытки его отравления сотрудниками ФСБ России в конце августа 2020 г. Сейчас его физическое состояние позволяет ему вернуться на родину, несмотря на то что в России, пишет он, «фабрикуют новые уголовные дела».
В отношении Навального в России уже возбуждено два уголовных дела, самое серьезное – по ст. 159 УК, о мошенничестве в особо крупном размере со средствами, которые жертвовали ФБК (см. врез). Адвокат «Юков и партнеры» Яков Гаджиев отмечает, что статья 159 УК в юридических кругах называется «резиновой», так как под то, что правоохранители называют мошенничеством, попадают самые разные действия граждан, поэтому и судебная практика в таких делах разнится. Фигуранты таких дел, говорит адвокат, могут получить как реальные, так и условные сроки.
По словам адвоката Владимира Жеребенкова, если решение о мере пресечения в отношении Навального по делу о мошенничестве не принято заочно, то он вполне может быть задержан уже в аэропорту «Внуково» для предъявления очного обвинения, а затем доставлен в суд для избрания меры пресечения.
А суд может избрать меру как связанную, так и не связанную с лишением свободы.
Как ФСИН вытягивала Навального в Россию
Навальному в России угрожают не только новые уголовные дела. 28 декабря 2020 г. Управление ФСИН по Москве, узнав из статьи в журнале The Lancet, что к 12 октября у Навального прошли «последствия болезни», которую он связывает с отравлением ФСБ, объявило о его уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции как условно осужденного по делу «Ив Роше». Собственно, условный срок Навального по делу «Ив Роше» закончился в 2018 г. Но испытательный срок составил пять лет, до конца 2019 г., позже он был продлен еще на год – до 30 декабря 2020 г. ФСИН обязала Навального явиться в инспекцию 29 декабря, чего он сделать, разумеется, не смог. Как результат, в системе Симоновского райсуда Москвы 11 января 2021 г. было зарегистрировано дело об отмене условного срока для Навального, заявление было подано ФСИН.
Нарушения, совершенные условно осужденным в течение испытательного срока, могут повлечь отмену условного осуждения и направление осужденного для отбывания наказания, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. Решение должно приниматься судом по ходатайству органа ФСИН, который обязан указать, «в чем конкретно выразилось каждое заявляемое им нарушение, и доказать все это», говорит Клювгант: «Суд же обязан все доводы ФСИН тщательно проверить, в том числе с учетом доводов и возражений самого осужденного». При этом само рассмотрение такого ходатайства возможно и после истечения этого срока в силу различных причин (например, доказанного уклонения от явки), отметил адвокат.
В случае назначения именно условной меры наказания граждане, как показывает практика, обычно очень ответственно относятся к указаниям инспекции, говорит Гаджиев, – в частности, «четко и в нужное время отмечаются и не совершают даже небольшие правонарушения». Инспекция часто продлевает испытательный срок даже при одной неявке. Чтобы понять, может ли суд заменить условный срок Навального на реальный, должно быть доказано, «какие обязанности он нарушил, носили ли нарушения систематический или единичный характер», указывает адвокат. Замена условного срока на реальный, говорит он, «частая история». В случае дела «Ив Роше» Навальному могут назначить до 3,5 года лишения свободы за вычетом времени, проведенного под домашним арестом, поясняет Гаджиев. Перспективы приговоров по имеющимся делам Навального предсказывать рано, говорит Жеребенков, поскольку «все, что происходило [с Навальным] раньше, фактически находилось вне рамок правового поля».
Почему Навальный возвращается
Политолог Константин Калачев считает естественным, что Навальный возвращается в Россию сейчас, в год выборов в Госдуму, поскольку «в Германии он был бы диссидентом, а не политиком». Насколько это изменит его восприятие соотечественниками и его поддержку, Калачев сказать не берется. Но в любом случае «умное голосование» (голосование за кандидатов, на которых указывают штабы Навального в регионах. – «Ведомости») – работающий инструмент», считает он: «В этом смысле его лучше назвать опрокидывающим голосованием».
«Возвращение Навального в Россию для его сторонников и даже части противников – однозначно героический поступок, который говорит о его смелости как политика, – считает социолог Денис Волков. – На узнаваемость и поддержку его идей это возвращение вряд ли как-то повлияет сразу». Но для его будущего это важный шаг: чтобы рекрутировать сторонников, нужна длительная работа, из-за рубежа ее вряд ли можно было бы успешно вести, объясняет Волков.
В подготовке статьи участвовал Константин Гликин