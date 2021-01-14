Угроза ареста не повлияла на решение Навального вернуться в Россию

Навальному в России угрожают не только новые уголовные дела. 28 декабря 2020 г. Управление ФСИН по Москве, узнав из статьи в журнале The Lancet, что к 12 октября у Навального прошли «последствия болезни», которую он связывает с отравлением ФСБ, объявило о его уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции как условно осужденного по делу «Ив Роше». Собственно, условный срок Навального по делу «Ив Роше» закончился в 2018 г. Но испытательный срок составил пять лет, до конца 2019 г., позже он был продлен еще на год – до 30 декабря 2020 г. ФСИН обязала Навального явиться в инспекцию 29 декабря, чего он сделать, разумеется, не смог. Как результат, в системе Симоновского райсуда Москвы 11 января 2021 г. было зарегистрировано дело об отмене условного срока для Навального, заявление было подано ФСИН.