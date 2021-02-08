Количество избирателей в России уменьшилось почти на 1,5 млн за пять лет

В Москве, по данным комиссии, на 1 июля 2020 г. было зарегистрировано 7,37 млн избирателей, а в списках по итогам голосования по поправкам в Конституцию – 7,86 млн, т. е. на 486 000 больше. Данные ЦИК на 1 января показали убыль по сравнению с этим фактическим показателем – 7,44 млн избирателей. Резкие скачки есть не во всех регионах. В Санкт-Петербурге ЦИК на 1 июля 2020 г. отчитывался о 3,83 млн, в голосовании по поправкам участвовало 3,87 млн избирателей, примерно столько же осталось в начале 2021 г., судя по обновленным данным ЦИК.