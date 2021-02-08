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Количество избирателей в России уменьшилось почти на 1,5 млн за пять лет

В некоторых регионах их число колеблется между кампаниями
Константин Гликин
Андрей Гордеев / Ведомости

С 1 января 2016 г. по 1 января 2021 г. официально установленная Центризбиркомом (ЦИК) численность российских избирателей сократилась на 1,42 млн до 110,3 млн, следует из опубликованных комиссией данных.

Это касается тех, кто может голосовать на территории России, и тех, кто приписан к специальной комиссии в городе Байконур (Казахстан) и состоит на консульском учете за рубежом. Президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин связывает это с тем, что Россия находится в демографической яме, уменьшается число молодежи, которая входит в возраст, когда становятся избирателями: «В 2007 г. это число составляло 2 млн, а в 2020 г. уже 1 млн».

До 1 января 2021 г. последние официальные данные публиковались по итогам голосования по поправкам в Конституцию (проходило с 25 июня по 1 июля 2020 г.): в итоговом протоколе указано, сколько человек было включено в список участников плебисцита. В целом ряде крупных регионов фактически голосующих людей оказалось больше, чем в отчетах ЦИК.

В Москве, по данным комиссии, на 1 июля 2020 г. было зарегистрировано 7,37 млн избирателей, а в списках по итогам голосования по поправкам в Конституцию – 7,86 млн, т. е. на 486 000 больше. Данные ЦИК на 1 января показали убыль по сравнению с этим фактическим показателем – 7,44 млн избирателей. Резкие скачки есть не во всех регионах. В Санкт-Петербурге ЦИК на 1 июля 2020 г. отчитывался о 3,83 млн, в голосовании по поправкам участвовало 3,87 млн избирателей, примерно столько же осталось в начале 2021 г., судя по обновленным данным ЦИК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных