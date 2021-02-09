Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос

По словам источника в авиапромышленности, военным не стоит беспокоиться – ведь привычная им со времен СССР схема, когда аванпроекты предлагаются разными конструкторскими коллективами на конкурентной основе, сохранится, речь идет об объединении уже при создании нового самолета. Консолидация авиапромышленности произошла по причинам большой стоимости таких разработок во всем мире, продолжает он, неизбежна она и в России. Одна из ее основных целей – убрать ненужные дублирующие структуры, но оставить самих конструкторов, продолжает он, предоставив им инфраструктуру – например, вычислительные мощности, которые значительно сильнее у «Сухого», говорит он.