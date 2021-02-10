Импичмент бывшего президента Дональда Трампа вряд ли состоится

Импичмент бывшего президента Дональда Трампа вряд ли состоитсяОн невыгоден большинству сенаторов-республиканцев
Процесс по импичменту экс-президента США Дональда Трампа продолжается в конгрессе США. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу, имея в виду штурм здания Капитолия 6 января. 10 февраля в сенате США прошли слушания, на которых «менеджеры импичмента» – отвечающие за обвинения конгрессмены во главе с членом палаты представителей демократом Джеми Раскином доказывали прямую связь между действиями Трампа и захватом Капитолия его сторонниками.
Как отмечает газета The New York Times (NYT), демократам предстоит нелегкий путь. Их главная проблема – необходимость убедить сенаторов-республиканцев голосовать против Трампа. Для успеха нужно перетянуть на свою сторону 17 республиканцев.
На голосовании 9 февраля, где решался вопрос о конституционности импичмента уже после истечения его полномочий, против экс-президента голосовали только шесть республиканцев. NYT также замечает, что первый день процесса выявил лояльность республиканцев Трампу. Таким образом, вероятность его оправдания весьма высока. Однако процесс импичмента был признан конституционным – «за» проголосовали 56 сенаторов из 100. Для самого импичмента демократам нужно уже 67 голосов в сенате.