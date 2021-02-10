Импичмент бывшего президента Дональда Трампа вряд ли состоится

На голосовании 9 февраля, где решался вопрос о конституционности импичмента уже после истечения его полномочий, против экс-президента голосовали только шесть республиканцев. NYT также замечает, что первый день процесса выявил лояльность республиканцев Трампу. Таким образом, вероятность его оправдания весьма высока. Однако процесс импичмента был признан конституционным – «за» проголосовали 56 сенаторов из 100. Для самого импичмента демократам нужно уже 67 голосов в сенате.