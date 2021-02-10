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Импичмент бывшего президента Дональда Трампа вряд ли состоится

Он невыгоден большинству сенаторов-республиканцев
Глеб Мишутин
Brynn Anderson / AP

Процесс по импичменту экс-президента США Дональда Трампа продолжается в конгрессе США. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу, имея в виду штурм здания Капитолия 6 января. 10 февраля в сенате США прошли слушания, на которых «менеджеры импичмента» – отвечающие за обвинения конгрессмены во главе с членом палаты представителей демократом Джеми Раскином доказывали прямую связь между действиями Трампа и захватом Капитолия его сторонниками.

Как отмечает газета The New York Times (NYT), демократам предстоит нелегкий путь. Их главная проблема – необходимость убедить сенаторов-республиканцев голосовать против Трампа. Для успеха нужно перетянуть на свою сторону 17 республиканцев.

На голосовании 9 февраля, где решался вопрос о конституционности импичмента уже после истечения его полномочий, против экс-президента голосовали только шесть республиканцев. NYT также замечает, что первый день процесса выявил лояльность республиканцев Трампу. Таким образом, вероятность его оправдания весьма высока. Однако процесс импичмента был признан конституционным – «за» проголосовали 56 сенаторов из 100. Для самого импичмента демократам нужно уже 67 голосов в сенате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных