Демократам пока не хватает голосов для импичмента Дональда Трампа в сенате

Демократам пока не хватает голосов для импичмента Дональда Трампа в сенатеНо президент Джо Байден считает эту процедуру полезной
Палата представителей США, которую контролирует демократическая партия, внесла 25 января в сенат резолюцию об импичменте экс-президента США Дональда Трампа. Трамп обвиняется в подстрекательстве к насилию против правительства – подстрекательству к захвату Капитолия его сторонниками 6 января. Палата представителей проголосовала за импичмент еще 14 января, голосование в сенате по этому вопросу ожидается 8 февраля.
Новый президент США демократ Джо Байден не уверен в успехе импичмента при голосовании в сенате. Согласно процедуре, сенат США выполняет роль суда и для подтверждения обвинения, выдвинутого палатой представителей, его должны одобрить 2/3 (67) сенаторов. Но Байден заявил CNN, что процедура все же должна состояться. Как заметил президент, «будет хуже, если этого [процесса в сенате по импичменту] не произойдет».
Но Байден признаёт, что сейчас перед США стоят вызовы поважнее, чем импичмент Трампа, а именно пандемия COVID-19 и экономические проблемы, но он считает, что сенаторы смогут «одновременно исполнять свои конституционные обязанности по импичменту и работать над другими важными для страны задачами». Байден при этом похвалил голосовавших за импичмент Трампа в палате представителей конгрессменов обеих партий, подчеркнув, что они следовали «конституции и голосу совести».