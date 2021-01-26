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Демократам пока не хватает голосов для импичмента Дональда Трампа в сенате

Но президент Джо Байден считает эту процедуру полезной
Глеб Мишутин
Трамп уже стал первым президентом США, которого дважды подвергли импичменту /AFP

Палата представителей США, которую контролирует демократическая партия, внесла 25 января в сенат резолюцию об импичменте экс-президента США Дональда Трампа. Трамп обвиняется в подстрекательстве к насилию против правительства – подстрекательству к захвату Капитолия его сторонниками 6 января. Палата представителей проголосовала за импичмент еще 14 января, голосование в сенате по этому вопросу ожидается 8 февраля.

Новый президент США демократ Джо Байден не уверен в успехе импичмента при голосовании в сенате. Согласно процедуре, сенат США выполняет роль суда и для подтверждения обвинения, выдвинутого палатой представителей, его должны одобрить 2/3 (67) сенаторов. Но Байден заявил CNN, что процедура все же должна состояться. Как заметил президент, «будет хуже, если этого [процесса в сенате по импичменту] не произойдет».

Но Байден признаёт, что сейчас перед США стоят вызовы поважнее, чем импичмент Трампа, а именно пандемия COVID-19 и экономические проблемы, но он считает, что сенаторы смогут «одновременно исполнять свои конституционные обязанности по импичменту и работать над другими важными для страны задачами». Байден при этом похвалил голосовавших за импичмент Трампа в палате представителей конгрессменов обеих партий, подчеркнув, что они следовали «конституции и голосу совести».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных