Демократам пока не хватает голосов для импичмента Дональда Трампа в сенате

Но Байден признаёт, что сейчас перед США стоят вызовы поважнее, чем импичмент Трампа, а именно пандемия COVID-19 и экономические проблемы, но он считает, что сенаторы смогут «одновременно исполнять свои конституционные обязанности по импичменту и работать над другими важными для страны задачами». Байден при этом похвалил голосовавших за импичмент Трампа в палате представителей конгрессменов обеих партий, подчеркнув, что они следовали «конституции и голосу совести».