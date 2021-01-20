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Джо Байден первым делом займется ликвидацией наследства Дональда Трампа

А ушедший президент США может основать новую партию
Глеб Мишутин
Джо Байден первым делом займется ликвидацией наследства Дональда Трампа /AFP

В Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации избранного президента США демократа Джо Байдена. Экс-президент республиканец Дональд Трамп покинул Белый дом и вместе с супругой Меланьей улетел на авиабазу Эндрюс. Как сообщают американские СМИ, оттуда чета Трампов отправилась в свою резиденцию во Флориде. Вскоре после отлета Трампов Байден в своем Twitter-аккаунте написал, что «в Америке наступает новый день».

После захвата Капитолия 6 января сторонниками Трампа американские власти приняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности. В столицу был введен контингент военнослужащих национальной гвардии количеством 25 000 человек. К обеспечению порядка привлекли и весь личный состав полиции округа Колумбия – около 5800 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных