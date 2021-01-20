Джо Байден первым делом займется ликвидацией наследства Дональда Трампа

В Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации избранного президента США демократа Джо Байдена. Экс-президент республиканец Дональд Трамп покинул Белый дом и вместе с супругой Меланьей улетел на авиабазу Эндрюс. Как сообщают американские СМИ, оттуда чета Трампов отправилась в свою резиденцию во Флориде. Вскоре после отлета Трампов Байден в своем Twitter-аккаунте написал, что «в Америке наступает новый день».