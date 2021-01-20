Джо Байден первым делом займется ликвидацией наследства Дональда Трампа

Джо Байден первым делом займется ликвидацией наследства Дональда ТрампаА ушедший президент США может основать новую партию
В Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации избранного президента США демократа Джо Байдена. Экс-президент республиканец Дональд Трамп покинул Белый дом и вместе с супругой Меланьей улетел на авиабазу Эндрюс. Как сообщают американские СМИ, оттуда чета Трампов отправилась в свою резиденцию во Флориде. Вскоре после отлета Трампов Байден в своем Twitter-аккаунте написал, что «в Америке наступает новый день».
После захвата Капитолия 6 января сторонниками Трампа американские власти приняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности. В столицу был введен контингент военнослужащих национальной гвардии количеством 25 000 человек. К обеспечению порядка привлекли и весь личный состав полиции округа Колумбия – около 5800 человек.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам