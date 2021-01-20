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Джо Байден готовит подарок России

Отказ США от строительства нефтепровода Keystone XL повысит спрос на Urals
Александр Лесных
Tom Brenner/REUTERS

20 января, сразу после инаугурации, избранный президент США Джо Байден планирует подписать ряд документов, один из которых запретит строительство канадско-американского нефтепровода Keystone XL, сообщило CBC News. Это решение может стать финальной точкой в истории проекта, инициированного еще в 2008 г. Решение о запрете его строительства уже принимал в 2015 г. Барак Обама в связи с резкими протестами экологов. Однако Дональд Трамп уже на четвертый день своего президентства отменил решение предшественника и пообещал завершить строительство Keystone XL.

Потребность в этом нефтепроводе обострилась в феврале 2018-го, когда на фоне политических противоречий между Вашингтоном и Каракасом венесуэльская государственная нефтяная компания PDV прекратила поставки нефти крупнейшей американской нефтяной корпорации ExxonMobil.

На протяжении многих десятилетий американская нефтеперерабатывающая промышленность использовала различные сорта нефти, в том числе и тяжелые, чтобы получать комбинированные по составу бензины в результате многопрофильного очистительного и перерабатывающего процесса. Срыв поставок нефти из Венесуэлы поставил под удар всю местную нефтеперерабатывающую промышленность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных