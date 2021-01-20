Джо Байден готовит подарок России

Джо Байден готовит подарок РоссииОтказ США от строительства нефтепровода Keystone XL повысит спрос на Urals
20 января, сразу после инаугурации, избранный президент США Джо Байден планирует подписать ряд документов, один из которых запретит строительство канадско-американского нефтепровода Keystone XL, сообщило CBC News. Это решение может стать финальной точкой в истории проекта, инициированного еще в 2008 г. Решение о запрете его строительства уже принимал в 2015 г. Барак Обама в связи с резкими протестами экологов. Однако Дональд Трамп уже на четвертый день своего президентства отменил решение предшественника и пообещал завершить строительство Keystone XL.
Потребность в этом нефтепроводе обострилась в феврале 2018-го, когда на фоне политических противоречий между Вашингтоном и Каракасом венесуэльская государственная нефтяная компания PDV прекратила поставки нефти крупнейшей американской нефтяной корпорации ExxonMobil.
На протяжении многих десятилетий американская нефтеперерабатывающая промышленность использовала различные сорта нефти, в том числе и тяжелые, чтобы получать комбинированные по составу бензины в результате многопрофильного очистительного и перерабатывающего процесса. Срыв поставок нефти из Венесуэлы поставил под удар всю местную нефтеперерабатывающую промышленность.