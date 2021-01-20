Джо Байден готовит подарок России

20 января, сразу после инаугурации, избранный президент США Джо Байден планирует подписать ряд документов, один из которых запретит строительство канадско-американского нефтепровода Keystone XL, сообщило CBC News. Это решение может стать финальной точкой в истории проекта, инициированного еще в 2008 г. Решение о запрете его строительства уже принимал в 2015 г. Барак Обама в связи с резкими протестами экологов. Однако Дональд Трамп уже на четвертый день своего президентства отменил решение предшественника и пообещал завершить строительство Keystone XL.