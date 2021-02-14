Владимир Сипягин может попробовать себя в роли кандидата

По словам депутата заксобрания Владимирской области от «Единой России» Романа Кавинова, у Сипягина «наибольшая точка напряжения» – это медицина, но лишь ближе к назначению выборов можно будет говорить о возможности отставки губернатора. Единоросс допускает, что Сипягин появится и во главе региональной группы ЛДПР на выборах в Госдуму: для партии появление в списке «сравнительно известных лиц» оправданно. Если Сипягина решат переместить на иную должность, это станет результатом «выдавливания» его из региона, считает глава фракции КПРФ в заксобрании Максим Шевченко. Он отметил, что Сипягин неконфликтен и хорошо знает регион, так как сам его коренной житель, а известность помогла бы ему и во время кампании по выборам в Госдуму.