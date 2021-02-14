Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Владимир Сипягин может попробовать себя в роли кандидата

К владимирскому губернатору примеряют думское кресло
Максим Иванов Константин Гликин
Владимир Сипягин работает главой Владимирской области с 2018 г. /Максим Григорьев / ТАСС

Избранный в 2018 г. губернатором Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) может сменить работу до думских выборов, сказали «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации региона, и собеседник в ЛДПР. Окончательное решение не принято, обсуждается вариант, чтобы нового губернатора, в меньшей степени связанного с областью, избрали в сентябре 2021 г. – одновременно с депутатами Госдумы, говорит близкий к администрации региона источник.

По его утверждению, Сипягин рассматривает для себя в качестве «варианта отступления» избрание в нижнюю палату парламента. Сипягин и его представитель не ответили на вопросы «Ведомостей». Собеседник в руководстве ЛДПР заявил «Ведомостям», что Сипягина «пытаются выгнать с первого года работы», отставка официально не обсуждается.

Если Сипягин сложит полномочия в ближайшее время, то самый простой вариант для него – получить мандат депутата Госдумы, который освободится после назначения одного из депутатов ЛДПР в новый состав Центризбиркома по думской квоте, говорит собеседник в ЛДПР: «Вероятнее всего, это будет депутат [Александр] Курдюмов, который избирался в федеральной десятке ЛДПР, а значит, его место в Госдуме можно будет передать кому угодно из списка [кандидатов]».

В 2016 г. Сипягин, на тот момент депутат заксобрания Владимирской области, возглавлял небольшую региональную группу в списке кандидатов ЛДПР. Курдюмов отказался комментировать возможность передачи мандата Сипягину, подчеркнув, что такие решения принимает высший совет ЛДПР. Собеседник в партии считает, что для Сипягина переход в Госдуму сейчас стал бы подспорьем для последующего избрания в нижнюю палату, причем предпочтительно по одномандатному округу: «Сипягин гарантирует себе прохождение, как человек известный, поскольку три года работал губернатором, ему не потребуется раскрутка, как другому кандидату».

«Большей части населения Владимирской области из-за сложной социально-экономической ситуации все равно, кто во главе региона, – говорит бывший сотрудник администрации региона. – А Сипягин сам по себе малопубличный, особенно он снизил активность в последние полгода».

Победа Сипягина в 2018 г. на губернаторских выборах была связана «со взрывом эмоций», считает собеседник «Ведомостей»: «Тогда кандидат ЛДПР был спойлером, который периодически обсуждал действия с администрацией [шедшей на второй срок губернатора-единоросса Светланы] Орловой и не ждал победы». За прошедшее время Сипягин «не укрепил популярность», утверждает экс-чиновник. Согласно данным опросов, которые ФСО проводила в начале 2021 г., уровень недоверия Сипягину почти вдвое превышал уровень доверия, говорит собеседник «Ведомостей» в регионе.

По словам депутата заксобрания Владимирской области от «Единой России» Романа Кавинова, у Сипягина «наибольшая точка напряжения» – это медицина, но лишь ближе к назначению выборов можно будет говорить о возможности отставки губернатора. Единоросс допускает, что Сипягин появится и во главе региональной группы ЛДПР на выборах в Госдуму: для партии появление в списке «сравнительно известных лиц» оправданно. Если Сипягина решат переместить на иную должность, это станет результатом «выдавливания» его из региона, считает глава фракции КПРФ в заксобрании Максим Шевченко. Он отметил, что Сипягин неконфликтен и хорошо знает регион, так как сам его коренной житель, а известность помогла бы ему и во время кампании по выборам в Госдуму.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных