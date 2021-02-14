Владимир Сипягин может попробовать себя в роли кандидата

Владимир Сипягин может попробовать себя в роли кандидатаК владимирскому губернатору примеряют думское кресло
Избранный в 2018 г. губернатором Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) может сменить работу до думских выборов, сказали «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации региона, и собеседник в ЛДПР. Окончательное решение не принято, обсуждается вариант, чтобы нового губернатора, в меньшей степени связанного с областью, избрали в сентябре 2021 г. – одновременно с депутатами Госдумы, говорит близкий к администрации региона источник.
По его утверждению, Сипягин рассматривает для себя в качестве «варианта отступления» избрание в нижнюю палату парламента. Сипягин и его представитель не ответили на вопросы «Ведомостей». Собеседник в руководстве ЛДПР заявил «Ведомостям», что Сипягина «пытаются выгнать с первого года работы», отставка официально не обсуждается.
Если Сипягин сложит полномочия в ближайшее время, то самый простой вариант для него – получить мандат депутата Госдумы, который освободится после назначения одного из депутатов ЛДПР в новый состав Центризбиркома по думской квоте, говорит собеседник в ЛДПР: «Вероятнее всего, это будет депутат [Александр] Курдюмов, который избирался в федеральной десятке ЛДПР, а значит, его место в Госдуме можно будет передать кому угодно из списка [кандидатов]».
В 2016 г. Сипягин, на тот момент депутат заксобрания Владимирской области, возглавлял небольшую региональную группу в списке кандидатов ЛДПР. Курдюмов отказался комментировать возможность передачи мандата Сипягину, подчеркнув, что такие решения принимает высший совет ЛДПР. Собеседник в партии считает, что для Сипягина переход в Госдуму сейчас стал бы подспорьем для последующего избрания в нижнюю палату, причем предпочтительно по одномандатному округу: «Сипягин гарантирует себе прохождение, как человек известный, поскольку три года работал губернатором, ему не потребуется раскрутка, как другому кандидату».
«Большей части населения Владимирской области из-за сложной социально-экономической ситуации все равно, кто во главе региона, – говорит бывший сотрудник администрации региона. – А Сипягин сам по себе малопубличный, особенно он снизил активность в последние полгода».
Победа Сипягина в 2018 г. на губернаторских выборах была связана «со взрывом эмоций», считает собеседник «Ведомостей»: «Тогда кандидат ЛДПР был спойлером, который периодически обсуждал действия с администрацией [шедшей на второй срок губернатора-единоросса Светланы] Орловой и не ждал победы». За прошедшее время Сипягин «не укрепил популярность», утверждает экс-чиновник. Согласно данным опросов, которые ФСО проводила в начале 2021 г., уровень недоверия Сипягину почти вдвое превышал уровень доверия, говорит собеседник «Ведомостей» в регионе.
По словам депутата заксобрания Владимирской области от «Единой России» Романа Кавинова, у Сипягина «наибольшая точка напряжения» – это медицина, но лишь ближе к назначению выборов можно будет говорить о возможности отставки губернатора. Единоросс допускает, что Сипягин появится и во главе региональной группы ЛДПР на выборах в Госдуму: для партии появление в списке «сравнительно известных лиц» оправданно. Если Сипягина решат переместить на иную должность, это станет результатом «выдавливания» его из региона, считает глава фракции КПРФ в заксобрании Максим Шевченко. Он отметил, что Сипягин неконфликтен и хорошо знает регион, так как сам его коренной житель, а известность помогла бы ему и во время кампании по выборам в Госдуму.