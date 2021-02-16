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«Зеленая альтернатива» надеется получить госфинансирование по итогам выборов в Госдуму

Экологические партии в России никогда не набирали больше 2% голосов, говорит эксперт
Елена Мухаметшина
vk.com/zaecology

Партия «Зеленая альтернатива» ставит основной задачей на выборах в Госдуму набрать 3% голосов, чтобы получить госфинансирование. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в партии и человек, близкий к администрации президента. 12–13 февраля партия провела форум «За все хорошее», где собрала руководителей региональных отделений, чтобы обсудить стратегию на федеральных и региональных выборах осенью. По словам человека в партии, сейчас обсуждаются два основных сценария: «Минимальный – это преодолеть 3%, чтобы получить госфинансирование. А очень хороший – получить 5% и пройти в Госдуму».

По словам предправления «Зеленой альтернативы» Руслана Хвостова, на выборах в Госдуму партия планирует выдвинуть 180–190 одномандатников: «Однако ставка будет на 22 региона – там, где тяжелая экологическая ситуация: например, Красноярский край, Челябинская, Московская, Ленинградская области, Башкирия». Федеральная тройка списка партии пока обсуждается, говорит Хвостов: «Рассматриваются разные варианты с лидерами общественного мнения. Мы не исключаем, что федеральная тройка списка будет состоять из женщин». Сам бы он хотел видеть в ней таких людей, как телеведущая Ирена Понарошку, которая занимается экоактивизмом. Также осенью партия планирует принять участие в выборах в 39 заксобраний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных