«Зеленая альтернатива» надеется получить госфинансирование по итогам выборов в Госдуму

«Зеленая альтернатива» надеется получить госфинансирование по итогам выборов в ГосдумуЭкологические партии в России никогда не набирали больше 2% голосов, говорит эксперт
Партия «Зеленая альтернатива» ставит основной задачей на выборах в Госдуму набрать 3% голосов, чтобы получить госфинансирование. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в партии и человек, близкий к администрации президента. 12–13 февраля партия провела форум «За все хорошее», где собрала руководителей региональных отделений, чтобы обсудить стратегию на федеральных и региональных выборах осенью. По словам человека в партии, сейчас обсуждаются два основных сценария: «Минимальный – это преодолеть 3%, чтобы получить госфинансирование. А очень хороший – получить 5% и пройти в Госдуму».
По словам предправления «Зеленой альтернативы» Руслана Хвостова, на выборах в Госдуму партия планирует выдвинуть 180–190 одномандатников: «Однако ставка будет на 22 региона – там, где тяжелая экологическая ситуация: например, Красноярский край, Челябинская, Московская, Ленинградская области, Башкирия». Федеральная тройка списка партии пока обсуждается, говорит Хвостов: «Рассматриваются разные варианты с лидерами общественного мнения. Мы не исключаем, что федеральная тройка списка будет состоять из женщин». Сам бы он хотел видеть в ней таких людей, как телеведущая Ирена Понарошку, которая занимается экоактивизмом. Также осенью партия планирует принять участие в выборах в 39 заксобраний.