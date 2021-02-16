«Зеленая альтернатива» надеется получить госфинансирование по итогам выборов в Госдуму

По словам предправления «Зеленой альтернативы» Руслана Хвостова, на выборах в Госдуму партия планирует выдвинуть 180–190 одномандатников: «Однако ставка будет на 22 региона – там, где тяжелая экологическая ситуация: например, Красноярский край, Челябинская, Московская, Ленинградская области, Башкирия». Федеральная тройка списка партии пока обсуждается, говорит Хвостов: «Рассматриваются разные варианты с лидерами общественного мнения. Мы не исключаем, что федеральная тройка списка будет состоять из женщин». Сам бы он хотел видеть в ней таких людей, как телеведущая Ирена Понарошку, которая занимается экоактивизмом. Также осенью партия планирует принять участие в выборах в 39 заксобраний.