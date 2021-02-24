Владимир Путин призвал ФСБ не допускать вмешательства в выборы в Госдуму

Владимир Путин призвал ФСБ не допускать вмешательства в выборы в ГосдумуКоллегия ведомства прошла из-за пандемии в сокращенном составе
Первая после начала пандемии, ужесточения законодательства о митингах и иноагентах, заключения Алексея Навального и вызванных этим протестов коллегия ФСБ прошла 24 февраля в Москве, на мероприятии традиционно выступил президент Владимир Путин. Он отметил, что коллегия из-за эпидемии проходит не в расширенном, а в сокращенном составе.
В отличие от предыдущей коллегии год назад, когда Путин упомянул о помощи спецслужб США в предотвращении терактов в Петербурге, в этот раз подобных моментов в опубликованной части выступления не было.
Зато, по словам президента, «мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России», которая состоит в «последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы <...> в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль», но назвал эту линию бесперспективной.
В то же время спецслужбы должны в связи с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму держать в поле своего внимания попытки «извне узурпировать право народа России определять свое будущее». Среди достижений в борьбе с терроризмом Путин назвал уничтожение последней организованной террористической бандгруппы на территории Чечни и Ингушетии в декабре 2020 г.