Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Владимир Путин призвал ФСБ не допускать вмешательства в выборы в Госдуму

Коллегия ведомства прошла из-за пандемии в сокращенном составе
Алексей Никольский Елена Мухаметшина
Владимир Путин призвал ФСБ не допускать вмешательства в выборы в Госдуму /kremlen.ru

Первая после начала пандемии, ужесточения законодательства о митингах и иноагентах, заключения Алексея Навального и вызванных этим протестов коллегия ФСБ прошла 24 февраля в Москве, на мероприятии традиционно выступил президент Владимир Путин. Он отметил, что коллегия из-за эпидемии проходит не в расширенном, а в сокращенном составе.

В отличие от предыдущей коллегии год назад, когда Путин ­упомянул о помощи спецслужб США в предотвращении терактов в Петербурге, в этот раз подобных моментов в опубликованной части выступления не было.

Зато, по словам президента, «мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России», которая состоит в «последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы <...> в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль», но назвал эту линию бесперспективной.

В то же время спецслужбы должны в связи с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму держать в поле своего внимания ­попытки «извне узурпировать право народа России определять свое будущее». Среди достижений в борьбе с терроризмом Путин назвал уничтожение ­последней организованной террористической бандгруппы на территории Чечни и Ингушетии в декабре 2020 г.

Вы видите 44% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных