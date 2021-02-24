Владимир Путин призвал ФСБ не допускать вмешательства в выборы в Госдуму

Зато, по словам президента, «мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России», которая состоит в «последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы <...> в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль», но назвал эту линию бесперспективной.