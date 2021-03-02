Давление на медиаактивистов и журналистов за их публикации в сети заметно выросло в 2020 году

Ужесточение наказаний

На фоне пандемии коронавируса в России ужесточились наказания за распространение фейковых новостей. Уголовный кодекс России (УК) дополнился двумя нормами о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. За это можно получить штраф до 700 000 руб., обязательные и исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет по ст. 207.1 УК (публичное распространение информации, представляющей угрозу для жизни и безопасности граждан). Если при этом причиняется вред здоровью или смерть, ч. 2 той же статьи 207.2 предусматривает штраф до 2 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. Статья 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (злоупотребление свободой средств массовой информации) дополнилась аналогичными положениями о распространении заведомо ложной информации, распространяющимися на организации. Максимальный размер штрафа для них может достигать 5 млн руб.