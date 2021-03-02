Давление на медиаактивистов и журналистов за их публикации в сети заметно выросло в 2020 году

Давление на медиаактивистов и журналистов за их публикации в сети заметно выросло в 2020 годуДоклад об этом представила Международная «Агора»
В 2020 г. в России насильственные действия и задержания со стороны правоохранителей в отношении публикаторов социально-политического контента в сети, в том числе журналистов, происходили вдвое чаще, чем годом ранее. К такому выводу пришли эксперты проекта «Сетевые свободы», который организован Международной «Агорой». По их мнению, эта цифра выросла с 57 случаев в 2019 году до 103 случаев в 2020 году. С докладом «Свобода интернета 2020: вторая волна репрессий», где содержатся эти подсчеты, ознакомились «Ведомости».
С докладом «Агоры» «Сетевые свободы», где содержатся эти подсчеты, ознакомились «Ведомости». Под насилием авторы доклада подразумевали прямые нападения, а также угрозы безопасности, порчи имущества, насильственные задержания с целью ограничить распространение информации в рунете. В 48 случаях, утверждают в «Агоре», пострадавшими стали сотрудники СМИ, а нападающими оказывались чаще всего силовики и представители охранных предприятий.
В ряде регионов, согласно докладу, насилие носит систематический характер, среди регионов, где это происходит, Москва, Петербург, Московская, Иркутская и Свердловская области. Среди упомянутых экспертами примеров такого насилия – случай журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на голосовании по поправкам в Конституцию 30 июня (после Френкелю назначили административный штраф, правоохранителя к ответственности не привлекли). Нападения на медиаактивиста Сергея Плотникова и ведущего штаба Навального Дмитрия Низовцева в Хабаровском крае, считают аналитики «Агоры», являются попытками властей ограничить распространение информации о массовых протестах в сети.
Ужесточение наказаний
На фоне пандемии коронавируса в России ужесточились наказания за распространение фейковых новостей. Уголовный кодекс России (УК) дополнился двумя нормами о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. За это можно получить штраф до 700 000 руб., обязательные и исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет по ст. 207.1 УК (публичное распространение информации, представляющей угрозу для жизни и безопасности граждан). Если при этом причиняется вред здоровью или смерть, ч. 2 той же статьи 207.2 предусматривает штраф до 2 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. Статья 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (злоупотребление свободой средств массовой информации) дополнилась аналогичными положениями о распространении заведомо ложной информации, распространяющимися на организации. Максимальный размер штрафа для них может достигать 5 млн руб.
В целом в 2020 г. эксперты «Агоры» зафиксировали 275 532 случая вмешательства в свободу интернета в России. 99% из них связаны с ограничением доступа к сайтам и интернет-сервисам и запретом информации по различным основаниям.
Общее число инцидентов упало на 1% по сравнению с 2019 г. (тогда был зафиксирован 277 491 случай). Особый акцент в докладе делается на то, что с годами в России сокращается число «зеленых» регионов, т. е. субъектов, где зафиксировано менее трех случаев вмешательства в свободу интернета и ни одного случая насилия или реального лишения свободы. Сейчас в России в зеленой зоне остались только два региона – Чукотский автономный округ и Республика Тыва.
В 2020 г. стало больше действий в отношении медиаактивистов в рамках уголовного преследования – 289 случаев в 2020 г. (из них 31 – реальное лишение свободы) против 200 в 2019 г. К этому числу относятся факты как возбужденных дел, так и различных оперативно-следственных действий. При этом снизилось количество случаев административного давления со стороны госорганов, запретов распространения информации и блокировки сайтов.
Одним из поводов к ужесточению цензуры в интернете в прошедшем году стала пандемия коронавируса, она стимулировала практики по делам о фейковых новостях, отмечают в «Агоре». Согласно докладу, 23% инцидентов, связанных с уголовным преследованием в отношении медиаактивистов, в 2020 г. были связаны именно с фейками, фигурантами дел о распространении фейковых новостей стали не менее 40 журналистов.
По итогам 2021 г. может вырасти число административных дел, связанных с распространением информации в интернете, поскольку законодательство обновляется именно в этом направлении, сказал «Ведомостям» руководитель проекта «Сетевые свободы» Дамир Гайнутдинов. Эксперт также предположил, что у российских властей и впредь будет немало претензий к глобальным платформам наподобие Twitter.
Юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян в разговоре с «Ведомостями» отметил, что во время пандемии участились случаи нарушения прав граждан в цифровом пространстве – речь идет о «нарушениях тайны частной жизни и переписки из-за активного применения системы распознавания лиц, отслеживания геолокации и сбора данных с помощью мобильных приложений».