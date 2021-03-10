Кандидаты «Справедливой России» приложатся к программе

Журналистам готовят зону

По итогам акций протеста, на которых силовики жестко действовали в том числе в отношении журналистов, глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев предложил вводить во время массовых акций специальные зоны для сотрудников СМИ, где они будут находиться вместе с сотрудниками пресс-служб силовых ведомств. Инициатива выдвинута на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике 10 марта. Гусев предлагает создать «загон» для журналистов, что ограничивает репортажную работу, делает картинку однобокой, в том числе для фотокорреспондентов, отмечает юрист, эксперт по СМИ Галина Арапова. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил создать единый реестр журналистов, определив уполномоченный орган, который будет его вести и выдавать специальные удостоверения. Журналистская деятельность не ограничивается работой в штате зарегистрированного СМИ, отмечает Арапова, а такой реестр приведет не к защите журналистов, а создаст почву для дискриминации, и не только фрилансеров. Как минимум, в реестр не смогут оперативно включать новых журналистов, вовремя выдавая им документы от «уполномоченного органа», и право редакции выбрать, кого отправить на работу, будет ограничено реестром, говорит эксперт.