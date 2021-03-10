Кандидаты «Справедливой России» приложатся к программе

Кандидаты «Справедливой России» приложатся к программеПартия начала обсуждать, с кем и чем пойдет на выборы в Госдуму
10 марта в Госдуме прошло первое заседание программного комитета «Справедливой России», сопредседателями которой в феврале стали бывшие лидеры партий «За правду» и «Патриоты России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин (обе эти структуры – в процессе ликвидации).
Первым заседанием программного комитета руководил Прилепин, по словам которого по большинству пунктов у представителей трех партий полное взаимопонимание, а главный тезис: «Мы претендуем на власть». На этом заседании зампред фракции «Справедливой России» Олег Шеин сказал, что главное – это снижение пенсионного возраста, перераспределение богатств, в целом он говорил о необходимости оставаться социалистической партией.
Партия после обновления устава называется «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ей предстоит заниматься продвижением и новых идей: так, 26 марта программный комитет справороссов должен по телемосту обсудить часть программы, которую предложат представители непризнанной Донецкой народной республики. Программа будет готова не раньше чем через полтора месяца, сказала член программного комитета Надежда Корнеева, ранее зампред «Патриотов России». Программа готовится к выборам в Госдуму.
Пока председатель «Справедливой России» Сергей Миронов рассчитывает, что в списке партии на выборах в Госдуму будут крупные региональные группы, утверждает справоросс. По словам еще одного источника, Миронов ждет, что в списке будет «25 крупных проходных региональных групп». Вместе с федеральной тройкой, в которую войдут Миронов, Семигин и Прилепин, это гарантирует фракцию минимум в 28 человек, т. е. больше, чем в нынешнем созыве, куда удалось провести 16 человек по партсписку и 7 – по одномандатным округам.
Журналистам готовят зону
По итогам акций протеста, на которых силовики жестко действовали в том числе в отношении журналистов, глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев предложил вводить во время массовых акций специальные зоны для сотрудников СМИ, где они будут находиться вместе с сотрудниками пресс-служб силовых ведомств. Инициатива выдвинута на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике 10 марта. Гусев предлагает создать «загон» для журналистов, что ограничивает репортажную работу, делает картинку однобокой, в том числе для фотокорреспондентов, отмечает юрист, эксперт по СМИ Галина Арапова. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил создать единый реестр журналистов, определив уполномоченный орган, который будет его вести и выдавать специальные удостоверения. Журналистская деятельность не ограничивается работой в штате зарегистрированного СМИ, отмечает Арапова, а такой реестр приведет не к защите журналистов, а создаст почву для дискриминации, и не только фрилансеров. Как минимум, в реестр не смогут оперативно включать новых журналистов, вовремя выдавая им документы от «уполномоченного органа», и право редакции выбрать, кого отправить на работу, будет ограничено реестром, говорит эксперт.
«Если мы хотим получить больше 10%, которые заявлены как потенциальный результат, нам нужна другая нарезка [усиливающая конкуренцию между региональными группами]», – говорит источник. Список каждой партии делится на региональные группы. Как правило, чем больше избирателей проголосовало за региональную группу в списке, тем больше шансов у первого номера в такой группе получить мандат депутата Госдумы, если партия получает больше 5% голосов. Но если какие-то группы очевидно крупнее других, то еще на старте кампании ясно, кто из кандидатов получит мандат, а кто нет.
Неофициально обсуждение кандидатов идет. Так, сенатор, бывший зампред партии «За правду» Александр Бабаков, которого источники называли одним из спонсоров этой партии, по утверждению одного из справороссов, пойдет на выборы в группе по Воронежской и Тамбовской области. Еще один собеседник отмечает, что по Санкт-Петербургу пойдут депутаты Госдумы Олег Нилов, Елена Драпеко и зампред фракции в заксобрании Надежда Тихонова. Бабаков говорит, что предметное обсуждение списков кандидатов начнется ближе к выборам. Пока не зарегистрированы даже изменения в уставе партии, отметил он.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов