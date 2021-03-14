Экс-соратника Сарданы Авксентьевой выводят из борьбы за пост мэра Якутска

Собеседник «Ведомостей», близкий к мэрии Якутска, называет Федорова «единственным кандидатом, который мог бы сделать выборы конкурентными». Намерение идти на выборы от Партии дела Федоров объяснял нежеланием выдвигаться в качестве самовыдвиженца: в таком случае нужно собирать подписи, которые можно легко забраковать.