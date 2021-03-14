Экс-соратника Сарданы Авксентьевой выводят из борьбы за пост мэра Якутска

Экс-соратника Сарданы Авксентьевой выводят из борьбы за пост мэра ЯкутскаОппозиционный кандидат Владимир Федоров готов обжаловать решение о снятии его с выборов
Кандидат на пост мэра Якутска Владимир Федоров (выдвинут Партией дела) должен быть снят с выборов, решил 13 марта городской суд столицы республики. Сам Федоров заявил, что обжалует решение суда. Иск против Федорова, а также других кандидатов подал кандидат от партии «Родина» Айал Прокопьев.
В исковом заявлении от 10 марта Прокопьев требовал признать решение Якутской городской избирательной комиссии незаконным и отменить регистрацию Федорова, поскольку тот не предоставил список своих уполномоченных лиц (в партии сослались на отсутствие утвержденной формы списка).
Собеседник «Ведомостей», близкий к мэрии Якутска, называет Федорова «единственным кандидатом, который мог бы сделать выборы конкурентными». Намерение идти на выборы от Партии дела Федоров объяснял нежеланием выдвигаться в качестве самовыдвиженца: в таком случае нужно собирать подписи, которые можно легко забраковать.