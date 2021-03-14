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Экс-соратника Сарданы Авксентьевой выводят из борьбы за пост мэра Якутска

Оппозиционный кандидат Владимир Федоров готов обжаловать решение о снятии его с выборов
Глеб Мишутин
instagram.com/fedorov_vladimir_yakutsk

Кандидат на пост мэра Якутска Владимир Федоров (выдвинут Партией дела) должен быть снят с выборов, решил 13 марта городской суд столицы республики. Сам Федоров заявил, что обжалует решение суда. Иск против Федорова, а также других кандидатов подал кандидат от партии «Родина» Айал Прокопьев.

В исковом заявлении от 10 марта Прокопьев требовал признать решение Якутской городской избирательной комиссии незаконным и отменить регистрацию Федорова, поскольку тот не предоставил список своих уполномоченных лиц (в партии сослались на отсутствие утвержденной формы списка).

Собеседник «Ведомостей», близкий к мэрии Якутска, называет Федорова «единственным кандидатом, который мог бы сделать выборы конкурентными». Намерение идти на выборы от Партии дела Федоров объяснял нежеланием выдвигаться в качестве самовыдвиженца: в таком случае нужно собирать подписи, которые можно легко забраковать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных