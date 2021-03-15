Снять кандидата в депутаты за ошибку в поданных документах станет сложнее

В постановлении говорится, что сейчас кандидат находится в «уязвимом положении». Эта уязвимость «создается как ненадлежащим исполнением им обязанности по обеспечению качества, полноты и достоверности переданных им сведений и документов, так и – если нарушения в представленных документах должны были быть очевидны для избирательной комиссии – ее бездействием». «Нынешняя ситуация <...> не позволяет нейтрализовать возможную практику выборочного исполнения членами избирательных комиссий своей обязанности, в том числе в зависимости от их политических, административных и иных предпочтений», – говорится в постановлении КС.