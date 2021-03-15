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Снять кандидата в депутаты за ошибку в поданных документах станет сложнее

Конституционный суд обязал суды учитывать, сообщили ли кандидатам об ошибках
Константин Гликин
Валерий Зорькин пошел навстречу кандидатам, которых не уведомили об ошибках в сданных документах /Денис Абрамов / Ведомости

Постановление Конституционного суда (КС), опубликованное 15 марта, фиксирует, что существует «конституционно значимый пробел» в части судебных решений о регистрации кандидатов на выборные должности.

Суды после решения КС обязаны будут давать кандидатам время на исправление недочетов в документах и учитывать, были ли кандидаты уведомлены о них. КС также признал п. 1.1 ст. 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав» не соответствующим Конституции в той мере, что сейчас суды не учитывают в качестве аргумента неуведомление комиссией кандидата о допущенных им ошибках.

Судам, как указывает КС, нужно «учесть факт несвоевременного извещения» кандидата об этих нарушениях. Таким образом, суды должны будут разбирать факт и обстоятельства «неизвещения» кандидата при рассмотрении вопроса о его регистрации. Согласно закону, поясняет КС, избирком обязан не позднее чем за три дня до принятия решения о регистрации кандидата уведомлять о возможных нарушениях.

В постановлении говорится, что сейчас кандидат находится в «уязвимом положении». Эта уязвимость «создается как ненадлежащим исполнением им обязанности по обеспечению качества, полноты и достоверности переданных им сведений и документов, так и – если нарушения в представленных документах должны были быть очевидны для избирательной комиссии – ее бездействием». «Нынешняя ситуация <...> не позволяет нейтрализовать возможную практику выборочного исполнения членами избирательных комиссий своей обязанности, в том числе в зависимости от их политических, административных и иных предпочтений», – говорится в постановлении КС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных