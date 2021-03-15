Снять кандидата в депутаты за ошибку в поданных документах станет сложнее

Снять кандидата в депутаты за ошибку в поданных документах станет сложнееКонституционный суд обязал суды учитывать, сообщили ли кандидатам об ошибках
Постановление Конституционного суда (КС), опубликованное 15 марта, фиксирует, что существует «конституционно значимый пробел» в части судебных решений о регистрации кандидатов на выборные должности.
Суды после решения КС обязаны будут давать кандидатам время на исправление недочетов в документах и учитывать, были ли кандидаты уведомлены о них. КС также признал п. 1.1 ст. 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав» не соответствующим Конституции в той мере, что сейчас суды не учитывают в качестве аргумента неуведомление комиссией кандидата о допущенных им ошибках.
Судам, как указывает КС, нужно «учесть факт несвоевременного извещения» кандидата об этих нарушениях. Таким образом, суды должны будут разбирать факт и обстоятельства «неизвещения» кандидата при рассмотрении вопроса о его регистрации. Согласно закону, поясняет КС, избирком обязан не позднее чем за три дня до принятия решения о регистрации кандидата уведомлять о возможных нарушениях.
В постановлении говорится, что сейчас кандидат находится в «уязвимом положении». Эта уязвимость «создается как ненадлежащим исполнением им обязанности по обеспечению качества, полноты и достоверности переданных им сведений и документов, так и – если нарушения в представленных документах должны были быть очевидны для избирательной комиссии – ее бездействием». «Нынешняя ситуация <...> не позволяет нейтрализовать возможную практику выборочного исполнения членами избирательных комиссий своей обязанности, в том числе в зависимости от их политических, административных и иных предпочтений», – говорится в постановлении КС.