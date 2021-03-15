Правящий ХДС потерпел поражение на местных выборах в Германии

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак назвал 14 марта «не лучшим вечером после голосования» и подчеркнул, что в ХДС рассчитывали на больший успех. Тем не менее недавно избранный председатель ХДС Армин Лашет заявил, что поражение на региональных выборах никак не повлияет на выборы в бундестаг, намеченные на 26 сентября. На эти выборы ХДС пока еще не выдвинул кандидата. Им может стать либо сам Лашет, либо премьер-министр Баварии Маркус Зедер, лидер ХСС – союзника ХДС, эти партии составляют единый блок, в правящую коалицию входит и СДПГ. По словам Лашета, в период между 4 апреля и 23 мая станет известно, кто будет бороться за пост канцлера от ХДС/ХСС.