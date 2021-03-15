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Правящий ХДС потерпел поражение на местных выборах в Германии

Эксперты не исключают победы на всеобщих выборах осенью «Зеленых»
Глеб Мишутин
Fabrizio Bensch / Reuters

На прошедших 14 марта выборах в парламенты (ландтаги) федеральных земель Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц правящий Христианско-демократический союз (ХДС) показал худший результат за всю историю.

Согласно экзитполам Forschungsgruppe Wahlen, проведенным по заказу телеканала ZDF, в Баден-Вюртемберге ХДС получил 24,1% голосов, а в Рейнланд-Пфальце – 27,5%. Победу в Баден-Вюртемберге одержали, по данным экзитпола, «Зеленые» с результатом в 32,6% голосов. В Рейнланд-Пфальце выигрывает Социал-демократическая партия (СДПГ) с 35,7% голосов.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак назвал 14 марта «не лучшим вечером после голосования» и подчеркнул, что в ХДС рассчитывали на больший успех. Тем не менее недавно избранный председатель ХДС Армин Лашет заявил, что поражение на региональных выборах никак не повлияет на выборы в бундестаг, намеченные на 26 сентября. На эти выборы ХДС пока еще не выдвинул кандидата. Им может стать либо сам Лашет, либо премьер-министр Баварии Маркус Зедер, лидер ХСС – союзника ХДС, эти партии составляют единый блок, в правящую коалицию входит и СДПГ. По словам Лашета, в период между 4 апреля и 23 мая станет известно, кто будет бороться за пост канцлера от ХДС/ХСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных