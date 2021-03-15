Правящий ХДС потерпел поражение на местных выборах в Германии

Правящий ХДС потерпел поражение на местных выборах в ГерманииЭксперты не исключают победы на всеобщих выборах осенью «Зеленых»
На прошедших 14 марта выборах в парламенты (ландтаги) федеральных земель Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц правящий Христианско-демократический союз (ХДС) показал худший результат за всю историю.
Согласно экзитполам Forschungsgruppe Wahlen, проведенным по заказу телеканала ZDF, в Баден-Вюртемберге ХДС получил 24,1% голосов, а в Рейнланд-Пфальце – 27,5%. Победу в Баден-Вюртемберге одержали, по данным экзитпола, «Зеленые» с результатом в 32,6% голосов. В Рейнланд-Пфальце выигрывает Социал-демократическая партия (СДПГ) с 35,7% голосов.
Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак назвал 14 марта «не лучшим вечером после голосования» и подчеркнул, что в ХДС рассчитывали на больший успех. Тем не менее недавно избранный председатель ХДС Армин Лашет заявил, что поражение на региональных выборах никак не повлияет на выборы в бундестаг, намеченные на 26 сентября. На эти выборы ХДС пока еще не выдвинул кандидата. Им может стать либо сам Лашет, либо премьер-министр Баварии Маркус Зедер, лидер ХСС – союзника ХДС, эти партии составляют единый блок, в правящую коалицию входит и СДПГ. По словам Лашета, в период между 4 апреля и 23 мая станет известно, кто будет бороться за пост канцлера от ХДС/ХСС.