Владимир Путин подошел к экватору

Владимир Путин подошел к экваторуЗа три года он успел провести пенсионную реформу, пожертвовав частью рейтинга
18 марта 2021 г. Владимир Путин отметит три года с момента своего четвертого избрания президентом России, то есть текущий срок его пребывания на этом посту приближается к экватору. 18 марта 2018 г., впервые в российской истории он получил голоса больше половины избирателей: 56,4 млн из 108,9 млн при явке 67,9%. Такой же рекорд ему было бы повторить непросто, пройди выборы в ближайшие дни, следует из слов экспертов и данных социологов: рейтинг Путина оказался в заложниках непопулярных инициатив, таких как повышение пенсионного возраста.
Путин сделал
Пенсионная реформа – «самое важное экономическое решение президента в его новой каденции», говорит директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, и оно же сильней всего повлияло на рейтинг власти. По словам Николаева, выборы «прошли с прекрасным результатом», а потом было решено повысить пенсионный возраст, но такое решение «базировалось на хороших результатах выборов» и власти рассчитывали, что «рейтинг качнется, но не критично».
Законопроект о повышении пенсионного возраста в 2018 г. был внесен в Госдуму правительством во главе с Дмитрием Медведевым. Но это ударило по рейтингу большинства институтов власти, которые имели к этому отношение: и парламента, который поддерживал инициативу, и президента, который подписывал соответствующий закон (см. график).
«Рейтинги Путина были максимальные после присоединения Крыма к России в 2014 г. и оставались высокими в 2018 г., – говорит старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич. – Снижение произошло после реформы, сейчас рейтинг остается стабильным». По ее словам, пенсионная реформа стала «переломным моментом в том смысле, что теперь на Путина возлагают ответственность не только за победы, но и за неудачи»: «До 2018 г. граждане были склонны считать, что за неудачи отвечает правительство и другие органы власти. Кроме того, соотношение тех, кто считает, что Россия движется в правильном направлении, и тех, кто считает, что в неправильном, теперь примерно одинаковое».
С 2018 г. смена опорных групп поддержки Путина не произошла, утверждает директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев, изменилось отношение к Путину в среде бюджетников: «Все потери рейтинга [в связи с повышением пенсионного возраста] – в их среде. Понятно, что это были чуть ли не запланированные потери, ведь планировали размен рейтинга на деньги и бюджетную устойчивость. Но в деньгах в итоге выиграли меньше, чем ожидалось, а в политике больше затратили, чем ожидалось».
Путин дистанцировался
«Основные элементы образа Путина остались прежними. Он продолжает позиционировать себя как дальновидный и компетентный стратег, который ведет независимую внешнюю политику, – говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. – Претензии к нему тоже остались прежними. Граждан волнует медленный рост уровня жизни, внутренние экономические проблемы.
Пандемия в этом смысле сменила повестку – теперь больше внимания уделяется внутренним делам, вопросу сокращения ущерба от пандемии». Президентская кампания 2018 г. породила ожидания, связанные с тем, что Путин разберется с внешней политикой, займется внутренней, но ожидания не вполне оправдались, говорит глава политической экспертной группы Константин Калачев. Граждане перестают воспринимать его как президента надежды, из-за того что «драйва, куража, способности удивлять становится меньше». Меняется образ Путина: «Многие его называют дедушкой, брутальность ушла <...>».
Это сопровождается и другими факторами – к примеру, «открытости и публичности стало меньше», говорит Калачев, и «дело не только в ковиде», просто у президента «хождения в народ закончились». Чадаев считает, что образ Путина с 2018 г. изменился «в сторону дистанцирования»: «В этом смысле образ президента, который все время держит руку на пульсе, сменился на образ человека, находящегося над схваткой, занимающегося только большими глобальными вопросами, и вот к которому обращаются только в случае твердой уверенности, что это того стоит».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов