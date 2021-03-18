Владимир Путин подошел к экватору

«Рейтинги Путина были максимальные после присоединения Крыма к России в 2014 г. и оставались высокими в 2018 г., – говорит старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич. – Снижение произошло после реформы, сейчас рейтинг остается стабильным». По ее словам, пенсионная реформа стала «переломным моментом в том смысле, что теперь на Путина возлагают ответственность не только за победы, но и за неудачи»: «До 2018 г. граждане были склонны считать, что за неудачи отвечает правительство и другие органы власти. Кроме того, соотношение тех, кто считает, что Россия движется в правильном направлении, и тех, кто считает, что в неправильном, теперь примерно одинаковое».